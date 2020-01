Warum diese beiden Brandenburger Bauern nicht gemeinsam demonstrieren

Berlin

Der Streit um die Agrarpolitik treibt die Landwirte erneut auf die Straße: Am Freitag hat das Bündnis „Land schafft Verbindung“ zu einer Sternfahrt nach Berlin aufgerufen. Es wird vor allem von konventionell arbeitenden Landwirten getragen und richtet sich gegen das Agrarpaket der Bundesregierung. Am Samstag demonstriert dann die Initiative „Wir haben es satt“, wofür sich Öko-Bauern zu einer Sternfahrt zusammenschließen wollen. Sie fordern eine „Agrarwende“ und mehr Klimaschutz.

Lars Schmidt, Milchbauer aus dem Havelland, und Sebastian Klass, Öko-Bauer aus Teltow-Fläming, wollen beide demonstrieren, aber für unterschiedliche Ziele. Der eine geht am Freitag, der andere am Sonnabend auf die Straße. Wie erleben sie den Streit um die Agrarpolitik, um Klimawandel, Düngeverbot und Umweltauflagen?

„Du bist der Klimazerstörer, der Insektentöter“

Lars Schmidt, Milchbauer aus Lietzow. Quelle: Jan Russezki

Lars Schmidt ist konventioneller Milchbauer im Havelland. In seinem Stall in Lietzow bei Nauen hält er 500 Milchkühe und baut auf 700 Hektar Weizen, Gerste und Roggen an. Heute nimmt er an einer Demonstration von „Land schafft Verbindung“ teil. Er sagt:

„Bei uns Landwirten herrscht schlechte Stimmung, weil die wirtschaftliche Lage schlecht ist. Wir haben als Milchbetrieb seit 2015 so gelitten, dass wir unser Tafelsilber schon verkaufen müssen, um den Betrieb überhaupt zu erhalten. Wir hatten schlechte Milchpreise, 2017 Starkregen und danach zwei Dürren.

In der Gesellschaft haben wir dazu das Gefühl der Buhmann zu sein – Du bist der Klimazerstörer, der Insektentöter, der Tierquäler, der Giftspritzer und dergleichen. Aber Landwirte an sich, sind die ersten Umweltschützer. Wenn wir nicht mit dem, was wir haben, nachhaltig umgehen würden, dann hätten unsere Nachfolger nichts zum Bewirtschaften und keine Lebensgrundlage.

Es ist nicht immer nur schwarz und weiß. Landwirtschaft ist ein komplexes System. Man kann nicht einfach Teile wie Insektizide, das Glyphosat oder den Dünger rausnehmen. Irgendwann ist das Rad überdreht und das System fällt zusammen.

Wir haben seit mehreren Jahren Blühstreifen am Ackerrand. Wir brauchen Insekten für die Bestäubung, aber manchmal nehmen sie Überhand. Dann müssen wir etwas tun und überlegen auch, ob sich teure Insektizide lohnen. So auch beim Unkraut: Entweder ich nehme den Pflug und blase 200 Liter Diesel raus oder ich mache die bodenkonservierende Bearbeitung, muss aber dafür Glyphosat einsetzen. Wir werden da von beiden Seiten kritisiert.

Wir entwickeln uns am gesellschaftlichen Anspruch, aber es muss alles wirtschaftlich bleiben, weil wir auf dem Weltmarkt konkurrieren. Wenn die Gesellschaft höhere Standards will, muss das auch entlohnt werden. Würde es uns stören, wenn die Milch im Laden 15 Cent teurer wäre und das an den Landwirt aus der Region gehen würde?

Was mich am Agrarpaket aber am meisten stört, ist, dass ich auf 60 Hektar nun 20 Prozent unter Bedarf düngen soll. Der Bedarf der Pflanzen ist aber höher. Das stresst die Pflanzen, macht sie krank und dann muss wieder gespritzt werden. Das ist fachlich gesehen Schwachsinn. Auch die Sperrfristen für die Gülle- und Mistausbringung wurden verlängert. Das heißt wir müssen neue Lager schaffen, was riesige Investitionen bedeutet.

Wir sind nicht gegen Klimaschutz, aber es muss mehr mit den Bauern gesprochen werden und einen finanziellen Ausgleich geben. Politik muss versuchen die Ansprüche der Gesellschaft und der Bauern zusammenzuführen. Dafür braucht es die Demos. Die Wahrnehmung der Leute muss sich ändern und der Druck auf die Politik höher werden. Denn politisch gesehen, haben wir leider noch nicht viel erreicht.

„Es ist viel geschehen, aber eben noch nicht genug“

Sebastian Klass ist Landwirt in Wiesenhagen. Quelle: Magrit Hahn

Sebastian Klass bewirtschaftet mit seinem Vater in Wiesenhagen ( Teltow-Fläming) einen Hof nach ökologischen Kriterien. Auf 160 Hektar bauen sie Kartoffeln, Sonnenblumen und Roggen an. Klass unterstützt das Bündnis „Wir haben es satt!“. Er sagt:

„Wir wünschen uns eine bäuerliche, ökologischere und sozial verträglichere Landwirtschaft – mit artgerechter Tierhaltung und insektenfreundlichen Landschaften. Deswegen will ich am Samstag auch auf die Demonstration von „Wir haben es satt!“ gehen.

Ich bin aber auch ein wenig zwiegespalten. Es gibt einige Argumente von „Land schafft Verbindung“, die ich teile. In vielen Punkten liegen wir gar nicht so weit auseinander. Aber wenn ich dann höre, dass die Kollegen den Einsatz von Pestiziden nicht beschränken wollen oder die Düngeverordnung ablehnen, dann läuft das auf einen Status quo hinaus. Und das finde ich falsch.

In der Praxis ist es leider so, dass die industrielle Landwirtschaft Schäden verursacht. Das liegt auch an der Industrie, die den Bauern vorschreibt, welches Saatgut, welche Pestizide und welche Maschinen sie kaufen sollen. Die Technisierung führt dazu, dass man mit immer größeren Geräten über das Feld fährt und damit den Boden verdichtet. Das ist auf lange Sicht keinesfalls nachhaltig.

Das gleiche gilt für den Einsatz von Pflanzenschutzmitteln. Wer ständig mit Chemie arbeitet, kann doch nicht ernsthaft glauben, dass der Boden davon nichts mitbekommt. Der Boden ist eine Art lebendiger Organismus, vergleichbar vielleicht mit der Darmflora. Je nachdem, was ich zu mir nehme, verändert sich die Darmflora.

Wer ökologische Landwirtschaft betreibt, braucht mehr Arbeitskräfte. Man muss vieles mit der Hand machen, muss mehrmals über den Acker fahren, um das Unkraut loszuwerden. Aber es lohnt sich.

Wir sollten uns nicht gegenseitig den Schwarzen Peter zuschieben. Es gibt in dieser Diskussion nicht gut oder böse. Das bringt niemandem etwas. Ich würde mir wünschen, dass die verschiedenen Lager an einen Tisch kommen könnten und konstruktiv miteinander reden würden. Was uns Bauern doch eint, ist der ökonomische Druck, unter dem wir stehen. Wir müssen von dem, was wir produzieren, leben können, egal ob öko oder konventionell. Was ich aber nicht verstehen kann, ist die Aussage: „Wir machen doch schon genug.“ Es ist viel passiert, aber eben noch lange nicht genug.

Mir ist klar, dass nicht von heute auf morgen alle Landwirte ökologisch arbeiten können. Die Leute sind dafür nicht bereit, das Kaufverhalten der Deutschen ist anders. Und es fehlen die Vertriebsstrukturen.“

Von Torsten Gellner und Jan Russezki