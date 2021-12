Potsdam

Überwältigende Hilfsbereitschaft am Ende eines schwierigen Jahres: Die Leserinnen und Leser der Märkischen Allgemeinen haben im Rahmen der diesjährigen Sterntaler-Aktion 122. 063,14 Euro für soziale Zwecke gespendet. „Allen Spendern ein großes Dankeschön. Gerade in diesen Zeiten ist es wohltuend zu sehen, dass die Brandenburger ein Herz für Nachbarn in Not haben“, sagt MAZ-Geschäftsführer Benjamin Schrader. Der MAZ-Verlag erhöht der Betrag um 5000 Euro, so dass mehr als 127 .000 Euro zur Verfügung stehen.

Besonders beeindruckend: Es haben sich mehr als 1000 Leserinnen und Leser mit überwiegend kleinen Beträgen beteiligt. Das Geld kommt bedürftigen Menschen zugute. Die MAZ hatte sie in den vergangenen Wochen in ihren Lokalausgaben vorgestellt.

Sterntaler-Aktion: Unterstützung für Familien und soziale Projekte

In Brandenburg an der Havel und Bad Belzig freuen sich acht Familien über Unterstützung – vom alleinerziehenden Vater mit vier Kindern bis zur Familie mit drei Kindern, die durch Krankheit und Tod viele Schicksalsschläge hinnehmen musste. Zudem werden dort zwei soziale Projekte gefördert.

In Dahme-Spreewald und Teltow-Fläming hilft die MAZ mit den Leserspenden unter anderem den Bewohnerinnen der dortigen Frauenhäuser. Das Geld kommt Frauen und deren Kindern zugute, die vor Gewalt geflohen sind. Auch bedürftige Familien freuen sich über Unterstützung. Etwa Rebecca Lonk aus Königs Wusterhausen, die nach dem plötzlichen Tod ihres Mannes den Alltag mit fünf Kindern allein bewältigen muss.

Kooperationspartner unterstützen die Sterntaler-Aktion

In Potsdam und Umland werden ähnliche Projekte gefördert. Familie Herzsprung aus Werder etwa kämpft sich mühsam in den Alltag zurück, nachdem sich der achtjährige Sohn einer Nierentransplantation unterziehen musste. Die schwer behinderte Ritaj Abscharar, eine 18-jährige Libyerin, die in Michendorf in einer Flüchtlingsunterkunft lebt, freut sich demnächst über einen elektrischen Rollstuhl.

In Neuruppin (Ostprignitz-Ruppin) freut sich das Mehrgenerationenhaus „Krümelkiste“ über Unterstützung. In Kyritz gibt es Geld für die Lebensmittelausgabe am Bahnhof. In Falkensee erfährt eine Familie Unterstützung, die bei einem Brand ihr Zuhause verloren hat.

Bei der Auswahl der Hilfsbedürftigen und der Abwicklung der Spenden kooperiert die MAZ mit gemeinnützigen Organisationen wie der Hoffbauer Stiftung, der Diakonie, dem Deutschen Roten Kreuz und der Volkssolidarität.

Von MAZonline