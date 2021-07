Potsdam

Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) hat die Ständige Impfkommission (Stiko) aufgefordert, ihre Haltung bei der Impfung von Kindern und Jugendlichen zwischen 12 und 17 Jahren zu überdenken.

„Ich bin überzeugt davon, dass sich die Stiko dringend mit der Situation beschäftigen sollte, die durch die Delta-Variante entstanden ist“, sagte er am Mittwoch in Potsdam. „Wir brauchen ein starkes Signal.“ Die Stiko habe die Impfung von Kindern und Jugendlichen ab 12 Jahren zwar nicht abgelehnt, aber auch keine Empfehlung ausgesprochen, sofern keine Vorerkrankung vorliegt. Das habe die Ärzte verunsichert, sagte Woidke.

Ärzte sind gespalten

Im Klartext: Viele Ärzte weigern sich, Kinder und Jugendliche zu impfen, auch wenn Kinder und die Eltern das möchten. Die Ärzteschaft sei in dieser Frage gespalten, bestätigte Gesundheitsstaatssekretär Michael Ranft. Das Gesundheitsministerium habe mehrere Gespräche mit den Ärzteorganisationen geführt, um deren Impfbereitschaft zu erhöhen, aber dies sei bislang vergeblich gewesen.

Das Thema werde die kommende Gesundheitsministerkonferenz und das Bund-Länder-Treffen beschäftigen, kündigte er an. Dann wolle man entscheiden, ob man ungeachtet der Stiko-Empfehlung zumindest in den Impfzentren die regelhafte Impfung für Kinder ab 12 Jahren anbietet.

Abgeordneter konnte Sohn nicht impfen lassen

Der Präsident des Pädagogenverbandes, Hartmut Stäker, forderte ebenfalls eine klare Impfempfehlung für Kinder- und Jugendliche. „Ich wünsche mir, dass sich möglichst viele Schüler impfen lassen, um die Gemeinschaft zu schützen“, sagte er.

Der Vorsitzende des Gesundheitsausschusses im Brandenburger Landtag, Björn Lüttmann (SPD), kennt das Problem aus eigener Erfahrung. Sein älterer Sohn sei geimpft, sein zweiter Sohn, der noch keine 16 Jahre alt ist, habe sich bislang nicht impfen lassen können.

Lüttmann sprach sich gegenüber der MAZ dafür aus, dass die Maskenpflicht an Schulen mittelfristig in allen Klassen wegfällt. „Wir haben eine andere Situation angesichts der Impfungen des Lehrpersonals und Teilen der Schülerschaft“, sagte er.

Maskenpflicht für Grundschüler auf zwei Wochen begrenzt

Zum neuen Schuljahr müssen zunächst Schüler aller Jahrgangsstufen im Unterricht einen Mund-Nasen-Schutz tragen. Das steht in der neuen Corona-Umgangsverordnung, die das Brandenburger Kabinett am Mittwoch verabschiedete. In den Klassen 1 bis 6 gilt die Maskenpflicht nur für eine zweiwöchige Schutzfrist und soll ab 23. August wegfallen.

Die Testpflicht mit Schnelltests wird laut Bildungsministerin Britta Ernst (SPD) beibehalten. In einem Modellprojekt sollen aber auch die vom Robert-Koch-Institut empfohlenen Lolli-Tests erprobt werden, kündigte sie an. Sie zeigte sich von dieser Methode aber wenig überzeugt, da dazu eine Laborauswertung nötig ist und das Ergebnis erst nach 24 Stunden feststeht. Ernst schätzt die Zahl der geimpften Pädagogen auf 75 bis 90 Prozent. Genaue Zahlen liegen ihr nicht vor – diese darf das Ministerium nicht abfragen.

Großveranstaltungen wieder möglich

Mit der Verordnung sind wieder Großveranstaltungen möglich. Dabei gilt, dass jenseits von 1000 Besuchern Konzertsäle oder Stadien nur zu maximal 50 Prozent ausgelastet sein dürfen. Wenn ein Veranstaltungsort normalerweise 2000 Leute fasst, wären mit dieser Regelung 1500 Besucher zulässig.

Für Clubs und Festivals gelten strengere Regeln, da laut Staatskanzlei hier eher mit Abstandsverstößen zu rechnen ist. Sie können mit höchstens 7000 Besuchern stattfinden, solange die Sieben-Tage-Inzidenz unter 35 bleibt.

Von Torsten Gellner