Potsdam

Die Ständige Impfkommission (Stiko) in Berlin hat am Donnerstag einen neuen Beschlussentwurf für die Covid-19-Impfung veröffentlicht. Demnach soll neben den vorhandenen Impfstoffen das als „Totimpfstoff“ gehandelte Präparat des US-Erzeugers Novavax für Personen ab 18 Jahren empfohlen werden. Außerdem soll es für Menschen ab 70 Jahren eine weitere Auffrischungsimpfung nach der Booster-Impfung geben. Die zweite Auffrischungsimpfung wäre die vierte Spritze, die Impflingen gegen Corona verabreicht würde. Für mit Johnson & Johnson Geimpfte wäre es die dritte Dosis.

Die Empfehlung für eine zweite Auffrischungsimpfung nach dem Booster sei bisher nur ein Entwurf, betont Sprecher Dominik Lenz. Dieser müsse erst noch durch die zuständigen Gremien, teilt er auf MAZ-Anfrage mit.

Brandenburg sieht sich gut vorbereitet

Die Beschlussempfehlungen sind schon an die Bundesländer und die beteiligten Fachkreise gegangen. Änderungen sind daher noch möglich. Es wird aber auch im Gesundheitsministerium erwartet, dass eine endgültige Empfehlung sowohl für Novavax als auch für die vierte Impfung in wenigen Tagen im Epidemiologischen Bulletin der Stiko erscheinen wird. Der Novavax-Impfstoff soll in Brandenburg zunächst für Angestellte im Gesundheitsdienst und in der Pflege also für berufsbezogene Impfpflichtige reserviert werden.

Das Gesundheitsministerium sieht sowohl Arztpraxen als auch die Impfzentren für diese Neuerung gut vorbereitet. „Impfstoff ist genug vorhanden“, sagt Lenz. Die von der Stiko genannten Personengruppe könne dann in den Zentren einen freien Termin suchen und würde dort dann auch geimpft. Verimpft werden derzeit die mRNA-Impftstoffe von Biontech/Pfizer und Moderna. Laut Stiko soll die zweite Auffrischung auch mit mRNA-Impfstoffen erfolgen. Eine vierte Impfung bekommen können auch Jüngere, wenn sie Bewohner und Betreute in Einrichtungen der Pflege sind. Kinder mit Immunschwäche können sogar schon mit fünf Jahren eine Auffrischung bekommen. Auch Mitarbeitern im Gesundheitswesen und in der Pflege wird die zweite Auffrischungsimpfung empfohlen. Gesundheitlich gefährdete Personen können schon drei Monate nach dem Booster wieder geimpft werden, gesunde und jüngere Menschen sollen die Auffrischung frühestens sechs Monate nach dem Booster erhalten.

Ärzte konnten schon jetzt vierte Impfung geben

Schon zuvor hätten laut Lenz brandenburgische Ärzte im Einzelfall eine vierte Impfung verabreichen können, wenn sie das für sinnvoll gehalten hätten. Auch in einigen Kliniken sei beim Personal, das einer hohen Viruslast ausgesetzt sei, schon eine vierte Impfung durchgeführt worden. Die Stiko-Empfehlung gebe für solche Fälle aber noch einmal eine sichere Orientierung. „Wir gehen schon davon aus, dass jetzt Arztpraxen sagen werden, wir bieten eine vierte Impfung an“, so Lenz.

Die Kassenärztliche Vereinigung Brandenburg (KVBB) reagiert mit Verweis auf den Entwurfscharakter noch zurückhaltend. Aus Sicht von Sprecher Christian Wehry gibt es bisher noch keine ausdrückliche Empfehlung der Stiko. Daher werde sich in den Praxen dieser Tage wohl nicht viel ändern. Rechtlich spreche aber schon jetzt nichts gegen eine vierte Impfung, wenn Ärzte diese für nötig hielten. „Wir raten den Ärzten aber dazu, sich an die gültigen Stiko-Empfehlungen zu halten“, so Wehry.

Kaum Interesse an Impfungen

Derzeit ist die Impfnachfrage in Brandenburg relativ niedrig. Vergangene Woche sind in Brandenburg insgesamt 13 099 Menschen geimpft worden. „Es waren meistens Booster-Impfungen“, so Wehry. Anfang bis Mitte Oktober 2021 seien manchmal an einem Tag alleine bis zu 30000 Menschen geimpft worden. Es sei die niedere Impfquote, die den Ärzten derzeit Sorge bereite, nicht die vierte Impfung.

Über die Wirkung der vierten Impfung gibt es unterschiedliche Ansichten. Der Stiko-Vorsitzende Thomas Mertens hatte am Donnerstag erklärt, jüngste Daten aus Israel legten nahe, dass eine vierte Impfdosis „eine gewisse Verbesserung beim Schutz vor Infektion und eine deutlichere Verbesserung beim Schutz vor schwerer Erkrankung bewirkt“. Für eine vierte Impfung spricht sich auch der Chefarzt der Infektiologie und Hämatologie an der München Klinik Schwabing, Clemens Wendtner, aus. Dagegen hält Gili Regev, Leiterin einer Studie im Schiba-Krankenhaus in Tel Aviv, den Zuwachs von Antikörpern durch die vierte Impfung für „nicht sehr beeindruckend“. In Israel wurden schon viele Menschen zum vierten Mal gegen Corona geimpft.

Von Rüdiger Braun