Immer mehr Störche kommen zurück nach Brandenburg

Fehrbellin

Die ersten Störche aus dem Süden sind in Brandenburg schon da - früher als in den vergangenen Jahren. „Wir überprüfen jetzt die Horste, reparieren sie und säubern die Nester“, sagte ein Sprecher des Weißstorch-Informationszentrums in Vetschau (Kreis Oberspreewald-Lausitz). Sobald die Vögel aus der Überwinterung wiederkommen, beginnen sie sofort mit dem Brutgeschäft.

Immer weniger Störche in Brandenburg

Der Storchenexperte des Brandenburger Naturschutzbundes ( Nabu), Bernd Ludwig, befürchtet jedoch, dass die Bestände in diesem Jahr erneut zurückgehen. 2014 lebten 1424 Storchpaare in Brandenburg, im Vorjahr waren es nur noch 1189. Pro Horstpaar werden durchschnittlich 1,7 Jungtiere geboren. Das reicht laut Ludwig nicht, um die Population zu erhalten.

Bereits Ende Februar hatte ein Storch nahe der Ketziner Havelpromenade sein Nest bezogen.

Lesen Sie auch

Von RND/ms/dpa