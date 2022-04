Potsdam

Bei dem Zwischenfall in der Lackiererei des Elektroautoherstellers Tesla in Grünheide ist doch Farbe nach draußen gelangt. Das räumte das Landesumweltamt am Dienstag auf Anfrage ein. Zugleich wies die Behörde Befürchtungen zurück, dass gefährliches Material ins Erdreich oder in die Kanalisation geflossen sei. „Es ist kein Material in die Schmutzwasserkanalisation gelangt“, hieß es in einer Stellungnahme. Die ausgelaufene Flüssigkeit sei mit einem Bindemittel großflächig aufgenommen worden. Laut Unterer Wasserbehörde des Landkreises Oder-Spree habe zu keinem Zeitpunkt die Gefahr bestanden, dass die Flüssigkeit ins Grundwasser oder in die Kanalisation gelangt.

Das Umweltamt hatte zuvor davon berichtet, dass am Montag vor einer Woche in der Lackiererei eine Flüssigkeit ausgetreten sei, allerdings nichts nach draußen gelangt sei. Am Montag veröffentlichte die Ökologisch-Demokratische Partei (ÖDP) Fotos von einem Feuerwehreinsatz, der daran zweifeln ließ: Die Bilder zeigten eine größere Fläche vor der Halle, die mit einem Bindemittel bedeckt war. „Wieder einmal gehen Weiterbetrieb und Profit vor Sicherheit und Aufklärung“, sagte der ÖDP-Landesvorsitzende Thomas Löb zu dem Fall.

Beim Abtransport lief Lack aus den Schläuchen

Die Fotos sind echt – und das Resultat eines zweiten Zwischenfalls, der sich bei Aufräumarbeiten ereignete. Am 11. April war demnach zunächst in der Halle eine „zähflüssige Farbmischung“ der Elektrotauchlackierung ausgetreten, wie der Landkreis erläuterte. Die Flüssigkeit sei der Wassergefährdungsklasse 1 zuzuordnen. Das heißt, sie ist schwach wasserschädlich. Tesla beauftragte daraufhin ein Spezialunternehmen damit, die Farbe mit Schläuchen aufzusaugen. Diese Schläuche sind nach dem Einsatz aber offenbar nicht vollständig entleert worden. Beim Abtransport vor der Fabrik seien deswegen Farbreste ausgelaufen, hieß es. Es habe sich lediglich um zwei bis drei Liter gehandelt, hieß es.

Dieses Bild veröffentlichte die Ökologisch-Demokratische Partei Brandenburg am Montag. Es zeigt, wie großflächig Bindemittel verteilt wurde. Quelle: ÖDP Brandenburg

Ein Teil sei auch in die Regeneinlaufrinne gelaufen, dort aber nicht weiter abgeflossen. Durch die Betriebsfeuerwehr sei die Flüssigkeit gebunden und fachgerecht entsorgt worden, hieß es weiter. Regenrinne, Ausfahrt und Straße seien gereinigt worden.

Das Landesumweltamt spricht nicht von einem Störfall, sondern von einer Betriebsstörung – ein rechtlicher Unterschied. Dass Lack ausgetreten sei, sei nicht auf ein Versagen der Rückhalteeinrichtungen der Lackiererei zurückzuführen, sagte ein Sprecher des Umweltamts. Es handele sich um einen Bedienfehler des Entsorgungsunternehmens. Deswegen ist es aus Sicht der Behörde auch nicht nötig, weitere Auflagen zu erteilen oder Folgemaßnahmen anzuordnen. Auch ein Bußgeld werde nicht verhängt.

Der Umgang mit wassergefährdenden Stoffen in einem Wasserschutzgebiet erfordere es, eine größtmögliche Vorsorge zu betreiben – mit Gefahrenabwehrplänen und einer Werksfeuerwehr, kritisierte die ÖDP. Nach Angaben der Partei fehle zum Beispiel bei Tesla immer noch eine Werksfeuerwehr, obwohl diese eine Auflage zur Erteilung der Betriebsgenehmigung gewesen sei. Jetzt räche sich das „Durchwinken“ der Fabrik, so Löb.

Tesla hat noch keine Werksfeuerwehr

Landkreis und Umweltamt weisen diese Kritik zurück. Aus ihrer Sicht zeigt der Fall, dass das Sicherheitskonzept funktioniert. Demnach hat der Gewässerbeauftragte von Tesla den Schaden unverzüglich noch am 11. April gemeldet. Der gesamte Zwischenfall inklusive der Störung bei der Verladung der Schläuche habe sich auf einer Fläche abgespielt, „die extra so beschaffen sind, dass Havarien nicht zu einem Freiwerden von wassergefährdenden Stoffen in die Umwelt führen“, teilte Landkreissprecher Mario Behnke mit.

Eine Werksfeuerwehr hat Tesla aber tatsächlich noch nicht. Den Auflagen gemäß ist dort aber eine Betriebsfeuerwehr im Einsatz, die ihre Aufgabe in Zusammenarbeit mit der freiwilligen Feuerwehr erledigt. Eine Werksfeuerwehr muss durch das Innenministerium anerkannt werden – das Verfahren läuft derzeit, wie das Ministerium mitteilte. Dafür fehlt Tesla aber noch Personal.

Von Torsten Gellner und Lena Köpsell