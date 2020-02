Warum sich die Bardenitzer über einen Funkturm streiten

Treuenbrietzen/Cottbus

Laut Pfarrer Bernhard Hoppe ist für Bardenitz in Potsdam-Mittelmark gerade vor allem eines wichtig: „Alle Menschen im Ort wünschen sich, dass der Dorffrieden endlich wieder hergestellt wird“. Wirklich große Hoffnung für die nahe Zukunft hat er nicht. Das Dorf ist tief gespalten, man rede nicht einmal mehr richtig über das heikle Thema – nur damit die Diskussionen nicht eskalieren, erzählt der Pfarrer. Hoppe atmet hörbar aus. Man merkt deutlich, wie nah ihm der Streit auch innerhalb seiner Gemeinde geht.

Der Grund, warum der Treuenbrietzener Ortsteil tief gespalten ist, liegt rund 150 Meter vom Dorf entfernt auf einem Acker der Agrargenossenschaft. Dort will die Telekom einen Funkturm bauen, der die Region endlich aus dem mobilen Mittelalter befreien soll. Bardenitz liegt aktuell so tief im Funkloch, dass sich nicht einmal die Feuerwehrleute beim großen Brand im Jahr 2018 per Handy über die Maßnahmen beim Einsatz verständigen konnten. Es musste etwas geschehen. Aber so?

Seit einem halben Jahr regt sich Widerstand gegen den Turm

Seit einem halben Jahr regt sich von einem Teil der Gemeinschaft im Dorf Widerstand. Weniger wegen des Turms an sich – fast alle wollen endlich raus aus dem Funkloch – sondern wegen des Standortes. Einige direkt betroffene Anwohner und Grundeigentümer, deren Häuser am dichtesten am geplanten Standort liegen, fürchten langfristige Beeinträchtigungen der Gesundheit, die von einer dauerhaften Strahlenbelastung ausgehen könnten. Bei einer Einwohnerfragestunde verwies eine Bewohnerin auf Studien, „die noch keine klaren Ergebnisse haben, was die Langzeitwirkung hochfrequenter elektromagnetischer Felder angeht“.

Es sind Fragen wie diese, die die Bundesregierung künftig besser beantwortet wissen will – mit einem neuen „Kompetenzzentrum Elektromagnetische Felder“, das in Cottbus entstehen soll und das Umweltministerin Svenja Schulze ( SPD) am Mittwoch in Berlin vorgestellt hat. Es soll auf Vorbehalte in der Bevölkerung eingehen, etwa beim Ausbau des 5G-Netzes.

In Cottbus soll ein „ Kompetenzzentrum Elektromagnetische Felder“ entstehen

Die Energiewende und die nachhaltige Digitalisierung könnten nur mit den Bürgern bewältigt werden, sagte Schulze. Die Bevölkerung komme inzwischen tagtäglich mit Strahlenschutzthemen in Berührung. „Sowohl die Energiewende als auch die Digitalisierung sind entscheidende Projekte für die Zukunftsfähigkeit Deutschlands“, erklärte Schulze. Die Gesundheit stehe aber immer an erster Stelle. „Wir müssen die Bedenken der Bevölkerung ernst nehmen.“

Das hätte sich auch Pfarrer Hoppe in Bardenitz frühzeitig gewünscht. „Auch wenn sich durch Studien herausstellt, dass eine Angst unbegründet ist, muss man sie doch ernst nehmen“, sagt er. Die Menschen seien durch Stoffe wie Glyphosat oder auch Asbest empfindlicher geworden. Das müsse man zumindest wahrnehmen. Das neue Kompetenzzentrum befürwortet er. Alleine hätten das Zentrum und die Erkenntnisse über Strahlenschutzthemen aber auch nicht gereicht, dass der Streit in Bardenitz glimpflicher verlaufen wäre. Dafür hätte es einen längeren Prozess der Beteiligung der Bürger gebraucht, sagt er.

Telekom sagt, es seien mehrere Standorte geprüft worden

Dabei gab es eine Einwohnerversammlung, es gab Protest von Abgeordneten in einer durch das Thema fast gesprengten Sitzung der Stadtverordnetenversammlung. Die Telekom verweist zudem darauf, dass vor dem Bauantrag mehrere Standorte für den 50 Meter hohen Betonmast mit Antennenanlagen geprüft worden seien. Bei der Strahlenbelastungen würden gesetzlichen Vorgaben eingehalten, die zum Betreiben eines Mobilfunkstandortes vorgeschrieben sind. „Die Bundesnetzagentur prüft, ob die Grenzwerte eingehalten werden“, sagte ein Sprecher schon im August.

Beruhigt hat sich das Thema seitdem nicht. Auch zum Leidwesen von Treuenbrietzens Bürgermeister Michael Knape. Vor dem Hintergrund der Diskussionen in seiner Stadt hält auch er das neue Kompetenzzentrum in Cottbus für eine gute Idee – um aufzuklären und weiter zu forschen. Allerdings brauche es auch zukünftig klare Regeln für einen Umgang mit derartigen Bauvorhaben. „Es gibt auch jetzt schon Vorgaben und ein Bundesamt für Strahlenschutz, das sich mit den Gefahren beschäftigt, sagt er. Er sieht auch ein Mentalitätsproblem: „Wir haben das gleiche Phänomen bei Spielplätzen, Strommasten und Windrädern: Alle wollen welche, aber bitte nicht direkt im Umfeld“. Auch das führe dazu, dass „ein Dorf jetzt so auseinander ist wie hier“.

Der Turm wird wohl gebaut

Ob und wann der umstrittene Funkturm nun gebaut wird, kann er dabei gar nicht sagen. Das entscheidende Bauantragsverfahren liegt beim Landkreis und ist noch nicht entschieden. Es fehlen aber nur noch wenige Unterlagen des Betreibers. Dann wird der Turm wohl gebaut – und Bardenitz wird weiter diskutieren.

