Betonkrebs bleibt Thema bis 2030

Potsdam

Autofahrer in Brandenburg müssen im Jahr 2020 an vielen Stellen immer noch sehr geduldig sein: Die Dauerbaustelle auf der Havellandautobahn in Richtung Neuruppin ( Ostprignitz-Ruppin) geht ins dritte Jahr. Betonkrebs nagt außerdem an fast allen Autobahnen im Land. Dafür aber ist die einst gefährlichste Baustelle des Landes bald Geschichte: die auf der A10 bei Michendorf ( Potsdam-Mittelmark).

Auf der Havellandautobahn bleibt es eng

Die längste Straßenbaustelle Brandenburgs, die Havelautobahn, soll 2020 entscheidend voran kommen. Ein Ende der Unannehmlichkeiten für die Autofahrer liegt aber noch in weiter Zukunft. Waren Anfang November 34 der 120 Streckenkilometer fertiggestellt, soll im neuen Jahr mehr als die Hälfte erneuert sein. Bis zum Ende der Bauarbeiten dauert es aber noch voraussichtlich drei Jahre – in den 22 Monaten Bauzeit wurden bislang 300 Millionen Euro ausgegeben, 650 Millionen sollen es nach weiteren 36 Monaten sein, wie die Havellandautobahn-Gesellschaft mitteilt.

Auf der Strecke zwischen Dreieck Pankow und Neuruppin wird der Berliner Ring (A10) sechsstreifig ausgebaut, die A24 wird grundhaft erneuert.

A10 bei Michendorf : Volle acht Spuren ab Frühjahr

Die lange Jahre gefährlichste Straßenbaustelle Brandenburgs soll in diesem Jahr völlig verschwinden: Der achtspurige Ausbau des Berliner Rings (A10) bei Michendorf soll nach Auskunft der Projektmanagementgesellschaft Deges „im Sommer abgeschlossen werden“, wie Sprecher Lutz Günther auf Anfrage mitteilte. Zwischen Autobahndreieck Nuthetal und Rastanlage Michendorf sollen ab dem Frühjahr bereits alle acht Spuren zur Verfügung stehen – derzeit sind es sechs.

Rund um die Eisenbahnüberführung am Bahnhof Seddin sollen – abhängig vom Wetter – ebenfalls im Frühjahr die letzten Asphaltarbeiten vollendet werden. Nach Aufbringen der Markierungen kann dann die Südfahrbahn benutzt werden. Allein im Jahr 2017 ereigneten sich 1276 Unfälle auf den engen Fahrstreifen der A10-Baustelle.

Betonkrebs auf fast allen Strecken

Die größten Probleme bereitet derzeit der sogenannte Betonkrebs dem Landesbetrieb Straßenwesen. Auf sechs Autobahnen (A2,9,10,12, 13 und 15) wird es laut Landesbetriebs-Sprecher Steffen Streu in diesem Jahr elf Baustellen geben. Die einzelnen Abschnitte sollen nicht länger als fünf bis sechs Kilometer sein. Meist sind nur einzelne Fahrbahnen betroffen. Die Folgen der Alkali-Kieselsäure-Reaktion werden den Landesbetrieb nach Einschätzung der Experten noch bis zum Jahr 2030 beschäftigen. Betroffen sind laut Streu alle Autobahnen, auf denen „in den 90er-Jahren Beton verbaut wurde“.

Seit 2005 mussten für die Fahrbahnsanierung 189 Millionen Euro ausgegeben werden – für die Betonkrebs-Entfernung auf 209 Kilometern Autobahn. 226 Kilometer gelten laut Landesstraßenbetrieb als Verdachtsfälle, rund die Hälfte davon in einem frühen Stadium. Der bröselnde Beton wird meist vorläufig ausgesägt und die Fahrbahn mit Asphalt geflickt – die Planer nennen das Flickwerk „Klavier“. Jedoch seien diese Ausbesserungen „nur vorübergehend“, so Streu.

Einen generellen Schwerpunkt legt das Land auf den Ausbau von Ortsdurchfahrten, außerdem steht laut dem Koalitionsvertrag deutlich mehr Geld für den Radwegebau zur Verfügung – die Mittel wurden verdoppelt. Zu den herausragenden Vorhaben zählt auch der Bau der landesweit zehnten Wildbrücke östlich von Cottbus.

Von Ulrich Wangemann