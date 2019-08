Potsdam

Welche Themen haben die MAZ-Plus-Leser in dieser Woche am meisten interessiert? In unserer Wochenzusammenfassung stellen wir die fünf meistgelesenen Geschichten vor.

Tierretter entdecken Hof des Grauens

Die auf dem Hof entdeckten Tiere befanden sich alle in einem beklagenswerten Zustand. Quelle: Kreisverwaltung Potsdam-Mittelmark

Starker Uringeruch im Haus, ein Hof voller Kot, nicht ausgemistete Ställe und verschmutzte Wassertränken. Mittendrin 200 Katzen, Hunde, Schafe, Hühner und andere Tierarten. Ein neuer Fall von krankhafter Tiersammelei, Fachleute sprechen auch von „Animal Hoarding“, erschüttert den Landkreis Potsdam-Mittelmark. Was war passiert? In einer konzertierten Aktion haben Tierärzte der kreislichen Veterinärbehörde, Mitglieder der Tierrettung Potsdam und Polizisten exakt 222 Tiere von einem Privatgrundstück in einem kleinen Dorf im Amt Ziesar gerettet. Dutzende konnten aber nur noch tot geborgen werden. Der Hof nun auch ein Fall für das Jugendamt.

Warum ein Rentner mehrere Tausend Euro für eine Straße zahlen muss

Roland Skalla ärgert sich über die Straßenausbaubeiträge. Die Kosten der Straße vor seinem Haus muss er anteilig zahlen. Quelle: Ansgar Nehls

Roland Skalla und seine Nachbarn in Stahnsdorf müssen 90 Prozent der Kosten für die Straße vor ihren Häusern tragen. Dabei wurden die Straßenausbaubeiträge für alle Brandenburger seit dem 1. Januar abgeschafft. Doch häufig entscheiden Details – wie der Sandweg vor Skallas Gartenzaun, der offiziell als noch nicht als erschlossen gilt, weil der Erdboden darunter nie mit Steinen befestigt wurde. Die Geschichte der MAZ-Wahlreporter zeigt, wie große Politik im Kleinen funktioniert – oder eben auch nicht.

Ausgetanzt am Neuen Markt: Club Laguna schließt

Das Gasthaus Schmiede 9 am Neuen Markt auf dem Kutschstallgelände ist auch Verananstaltungsort des Potsdamer Clubs Laguna. Quelle: Bernd Gartenschläger

Wer am Wochenende tanzen möchte, hat in Potsdam immer weniger Möglichkeiten. Zum ersten September verliert die Landeshauptstadt nun ein weiteres Tanzlokal: Der Club Laguna am Neuen Markt muss überraschend schließen. Laguna-Chef Marcus Weber trifft die fehlende Club-Vielfalt in Potsdams Nachtleben hart. Gerade mal vor drei Wochen hat er erfahren, dass sein Untermietvertrag mit dem Restaurant Schmiede 9 am Neuen Markt gekündigt wird. „Mich traf die Nachricht, dass wir nicht in das neue Konzept der neuen Mieter passen, wie ein Blitz“, sagt Weber. Tatsächlich haben alle Nachtclub-Besitzer in Potsdam schwer zu kämpfen.

Kündigung nach 40 Jahren: 80-jähriger Mieter soll ausziehen

Ein Stein des Anstoßes ist dieser Parkplatz, den der Mieter nach Auffassung des Vermieters widerrechtlich nutzt. Quelle: Jürgen Lauterbach

Streitigkeiten zwischen Mieter und Vermieter sind nicht ungewöhnlich. Doch die Auseinandersetzung zwischen einem 80 Jahre alten Brandenburger und dem neuen Hauseigentümer übersteigt das gewohnte Maß. Der Mieter lebt schon seit 1976 in seiner Wohnung in der Brandenburger Innenstadt. Schon vor dem Vollzug des Eigentümerwechsels zum 1. Juli 2019 hatte er die erste Abmahnung und wenige Tage die erste Kündigung auf dem Tisch. Sein Sohn spricht von „Psychoterror“ – der Vermieter wiederum erhebt schwere Vorwürfe gegen den Rentner.

Was steckt hinter den Grundstücksgeschäften von Jüterbogs Bürgermeister?

Mal ganz in blau: Arne Raue auf einem seiner Wahlplakate an der Ecke Promenade/Luckenwalder Straße. Quelle: Hartmut F. Reck

Darf er das, oder darf er es nicht? Die Kritik an Jüterbogs Bürgermeister Arne Raue (WsJ) wird immer lauter. Ihm wird vorgeworfen, privat Grundstücksgeschäfte zu betreiben, was an sich nicht verboten ist. Jedoch stellt sich die Frage, ob es sich für einen Bürgermeister geziemt, in seiner Stadt mit Immobilien zu handeln. Ein Thema, das im gegenwärtigen Bürgermeisterwahlkampf besondere Aufmerksamkeit findet. So unterstellt Raues Gegenkandidat Clemens Neumann dem Amtsinhaber, sich vorwiegend um seine privaten Interessen zu kümmern. Doch was hat es wirklich auf sich mit dieser Immobilienfirma? MAZ-Reporter Hartmut F. Reck hat es recherchiert.

