Die Bürgermeisterin von Sigmund Jähns Wohnort Strausberg ( Märkisch-Oderland) verbindet mit dem ersten Deutschen im All gute Erinnerungen. „Obwohl er viel beschäftigt war, stand er bereit, wenn wir ihn brauchten“, sagte Elke Stadeler (parteilos) am Montag. Am Samstag war Jähn im Alter von 82 Jahren in Strausberg gestorben. Er lebte seit Jahrzehnten in der Stadt.

Zuletzt sei Jähn im vergangenen Jahr bei der Wiedereröffnung der Kita „ Juri Gagarin“ dabei gewesen, erzählte Bürgermeisterin Stadeler. „Die Kinder kannten ihn zwar nicht, aber die Eltern und Großeltern machten Selfies mit ihrem Helden und waren ganz begeistert.“

Jähn war zweifacher Ehrenbürger von Strausberg: Zunächst wurde er zu DDR-Zeiten ausgezeichnet. Doch mit der Wende war das Ehrenbuch der Stadt geschlossen worden. 2012 erhielt er die Ehrung erneut. „Sigi war ein toller Mensch, liebenswert und sehr bescheiden“, sagte Stadeler, die ihn über Jahrzehnte kannte und auch duzte. Ihre Anteilnahme zu dem Verlust gelte jetzt der Familie.

Reinhard Hüttl, Vorstandsvorsitzender des Deutschen Geoforschungszentrums (GFZ) in Potsdam, sagte: „ Sigmund Jähn hat viel für die Internationalisierung der Raumfahrt und auch der Forschung getan. Was ihn auszeichnete, waren sein Humor und seine Bodenständigkeit.“ Jähn hatte am Vorläuferinstitut des GFZ, dem Zentralinstitut für Physik der Erde, seine Doktorarbeit geschrieben.

Ehrenbürger auch in Berlin

Auch der Regierende Bürgermeister von Berlin, Michael Müller würdigte die Lebensleistung des Weltraumpioniers: „ Sigmund Jähn war ein mutiger Mann, und er war ein Pionier, der ein großes Risiko auf sich genommen hat und der damit der Menschheit neue Dimensionen mit erschlossen hat“, sagte der SPD-Politiker am Montag. Müller fügte hinzu: „Die Berlinerinnen und Berliner trauern um einen sympathischen und verdienten Ehrenbürger unserer Stadt. Wir werden Sigmund Jähn ein ehrendes Andenken bewahren.“

Sachsens Wissenschaftsministerin Eva-Maria Stange ( SPD) würdigte den 82-Jährigen als Identifikationsfigur für viele Ostdeutsche. „Viele Ostdeutsche waren stolz, dass der erste ‎Deutsche im All aus ihrem Land kam‎“, sagte sie. Jähn sei ein Mensch gewesen, der „Heldenhaftes geleistet hat und doch nie ein Held sein wollte“.

Sigmund Jähn bei einem Festumzug im sächsischen Kamenz im Jahr 2011. Quelle: Matthias Hiekel/dpa

Pascale Ehrenfreund, Vorstandsvorsitzender des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt ( DLR), sagte, Jähn habe sich „immer als Brückenbauer zwischen Ost und West im Sinne der friedlichen Nutzung des Weltraums verstanden. Seine Botschaft, für die Erde ins All, werden wir in ehrendem Gedenken bewahren und fortführen.“

Jähn und sein sowjetischer Kollege Waleri Bykowski waren am 26. August 1978 mit dem Raumschiff „Sojus 31“ vom Raumfahrtzentrum Baikonur aus ins All gestartet – als erster Deutscher. 1983 war der BRD-Astronaut Ulf Merbold der zweite Deutsche im Weltraum.

Großer Empfang für Sigmund Jähn und Waleri Bykowski nach ihrer Rückkehr von der Sojus-Mission Quelle: imago/Ulrich Hässler

Von MAzonline/dpa