Was jetzt?

Nachdem der RE1 in Richtung Berlin Hauptbahnhof nicht erscheint, leert sich das Gleis 4 am Potsdamer Hauptbahnhof. Viele Pendler suchen nun nach einem anderen Weg zur Arbeit zu kommen. Der nächste Zug fährt erst in über einer Stunde - wenn er denn fährt.