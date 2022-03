Potsdam

Ein Warnstreik von Sicherheitskräften hat am Montag zu zahlreichen Flugausfällen am BER geführt. Das Personal der Sicherheitskontrollen für die Passagiere und der Zutrittskontrollen für Mitarbeiter hatte am frühen Morgen die Arbeit niedergelegt, der Ausstand soll bis Mitternacht dauern. Nach Angaben eines Flughafensprechers wurden zwei Drittel der Abflüge gestrichen. Streiks gab es auch an anderen deutschen Airports, so in Leipzig, Düsseldorf und Köln/Bonn.

Worum geht es in dem Tarifkonflikt?

Die Gewerkschaft Verdi verhandelt für die für etwa 25.000 Beschäftigte in der Branche mit dem mit dem Bundesverband der Luftsicherheitsunternehmen (BDLS). Die nächste, nunmehr vierte Verhandlungsrunde ist für Mittwoch und Donnerstag terminiert. Verdi fordert, den Stundenlohn um mindestens einen Euro zu erhöhen, der BDLS bot zuletzt 36 Cent. Der Einstiegslohn in der Branche liegt derzeit bei 19 Euro. „Sicherheit gibt’s nicht umsonst“, war auf einem Transparent zu lesen, dass die Streikende bei einer Kundgebung vor dem BER zeigten. „Die Kollegen sind sehr unzufrieden“, sagte Helge Biering vom Verdi-Landesverband Berlin-Brandenburg.

Zudem verlangt die Gewerkschaft den gleichen Lohn in den unterschiedlichen Sicherheitsbereichen. Derzeit werden die Passagierkontrollen besser bezahlt als die Zugangskontrollen für die Flughafen-Mitarbeiter. Ein weiterer strittiger Punkt – die Angleichung der Löhne in Ost und West – sei am BER hingegen bereits ausgeräumt, bezahlt wird nach West-Tarif.

Wie ist die Gesamtsituation in der Branche?

Bescheiden, so Helge Biering von Verdi. Die Arbeitgeber hätten massive Probleme, Personal zu rekrutieren. „Es ist schwierig, Menschen davon zu begeistern, dass das ein toller Job ist.“ Zum Einen wirkten die ständigen Wechselschichten und Wochenenddienste abschreckend, auch sei die Belastung gerade zu Stoßzeiten kaum auszuhalten.

Was sind die Gründe für diese hohe Belastung?

Die Kontrolle von Fluggästen ist eine hoheitliche Aufgabe, zuständig wäre die Bundespolizei. Die Behörde hat diese Aufgabe aber externen Dienstleistern übertragen. Am BER ist das für die überwiegend Securitas mit etwa 1500 Mitarbeitern, und in geringerem Umfang das Unternehmen ICTS.

Die Bundespolizei bestellt bei den Dienstleistern für einen bestimmten Zeitraum jeweils ein Mitarbeiter-Kontingent – und bezahlt auch nur dieses Kontingent. Daher könnten Firmen wie Securitas aus wirtschaftlichen Gründen auch keine Personal-Reserve für Spitzenzeiten vorhalten, erklärt Helge Biering. Die Bedarfsplanung der Beamten entspreche oft nicht dem tatsächlichen Fluggastaufkommen. „Die Kollegen an der Kontolle müssen das ausbaden.“

Welche weiteren strukturellen Probleme gibt es?

Neben der Sicherheitskontrolle gibt es zwei weitere Engstellen auf dem Weg ins Flugzeug: Den Check-in-Schalter und die finale Abfertigung am Gate. Diese Dienstleistungen haben die meisten Fluggesellschaften längst anderen Firmen übertragen, Markführer ist die AHS (Aviation Handling Services). AHS-Chefin Amélie Charisius warnte im „Spiegel“ davor, dass manche Flughäfen bereits in den Osterferien an ihre Grenzen stoßen könnten.

BER-Pressesprecher Hannes Stefan Hönemann bestätigte auf MAZ-Nachfrage das „strukturelle Problem“: Die Bodenverkehrsdienstleister hätten Probleme, Personal zu finden, weil sich während der Corona-Pandemie viele Beschäftigte aus der Branche andere Jobs gesucht hätten. „Das ist für alle Flughäfen eine Herausforderung“, so Hönemann. Am BER seien zudem infolge des Umzugs von Tegel im Herbst 2020 Mitarbeiter verloren gegangen, die in der Nähe des nun stillgelegten Flughafens wohnen.

Wie will der BER den reibungslosen Betrieb gewährleisten?

„Die FBB hat sich gemeinsam mit allen Partnern am Flughafen gut auf steigende Passagierzahlen vorbereitet“, erklärt BER-Chefin Aletta von Massenbach. „Wir freuen uns darauf, ab Ende März Fluggäste auch am Terminal 2 begrüßen zu können.“ T2 wird am 24. März in Betrieb genommen, zunächst nur für Maschinen des irischen Billigfliegers Ryanair.

Laut Betreibergesellschaft FBB verzeichnen alle großen Airlines am BER steigende Buchungszahlen und gehen „von einem großen Nachholeffekt bei pandemiebedingt ausgefallenen Urlaubs- und Geschäftsreisen“ aus. Für die Osterferien (8.-24, April) werden demnach rund 60.000 Passagiere täglich erwartet. So viele waren es auch an den verkehrsstärksten Tagen in den Herbstferien 2021, als es zum Teil stundenlange Wartezeiten und chaotische Szenen im Hauptstadtflughafen gab. Im April wird dann allerdings etwa ein Fünftel der Passagiere im neuen Terminal abgefertigt. Dies soll für eine gewisse Entzerrung sorgen.

