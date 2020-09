Potsdam

Pendler müssen heute in Brandenburg und Berlin stark sein: Die Gewerkschaft Verdi hat die Mitarbeiter von zwölf Brandenburger Nahverkehrsunternehmen sowie der BVG zum Warnstreik aufgerufen. Seit 3 Uhr stehen in Berlin bereits viele Busse und U-Bahnen still, in Brandenburg geht seit Betriebsbeginn vielerorts auch nichts mehr.

Märker müssen heute besonders stark sein: Während der Ausstand in Berlin am Mittag beendet werden soll, ist der Warnstreik in Brandenburg bis Mittwochfrüh um 3 Uhr angesetzt. Alle Entwicklungen gibt es im MAZ-Liveticker:

Welche Regionen sind eigentlich betroffen? Wo stehen Busse, Straßenbahnen und U-Bahnen still? Hier finden Sie einen Überblick:

Guten Morgen, liebe Leserinnen und Leser! Wir begleiten heute für Sie den Warnstreik im öffentlichen Nahverkehr in Brandenburg und Berlin, der Zehntausende Pendler betrifft. Zahlreiche Reporter sind in den betroffenen Regionen unterwegs und berichten live.

Mehr anzeigen Tickaroo Live Blog Software

Von MAZonline