Potsdam

Was sind die Gründe für die verbreitete Impfskepsis in den Ost-Ländern? Eine Äußerung von Gesundheitsministerin Ursula Nonnemacher (Grüne), wonach dafür auch „das Erbe der DDR-Zeit“ schuld sei, sorgt für heftigen Widerspruch.

Linken-Fraktionschef Sebastian Walter nannte es am Dienstag „absurd“, die geringe Impfquote im Osten 32 Jahre nach dem Ende der DDR mit „Diktaturerfahrungen“ zu begründen. Es gebe im Osten einen Vertrauensverlust in demokratische Institutionen, dafür seien die Gründe aber in erster Linie in den letzten 30 Jahren zu suchen, so Walter.

Schlechte Impfkampagne sei mit verantwortlich

Er hielt Nonnemacher vor, mit solchen Aussagen von eigenen Fehlern als zuständige Ministerin ablenken zu wollen. Für das große Misstrauen vieler Bürger in das Impfen sei nicht „die SED schuld“, sondern eine „schlechte Impfkampagne“, wofür auch die die Ministerin die Verantwortung trage. So seien am Anfang Termin-Hotlines zusammengebrochen, zu spät Impf-Aufforderungen verschickt worden und Behörden überfordert gewesen.

Nonnemacher hatte in einem Gespräch mit dem „Prignitzer“ als Grund für die große Zahl der Impfgegner in Ostdeutschland die größere Ferne zu staatlichen Institutionen, zu Wissenschaft und Presse erklärt. „Allem, was offiziell empfohlen wird oder von Behörden kommt, wird erst einmal ein gewisses Maß an Misstrauen entgegengebracht“, sagte sie. Das sei möglicherweise ein Erbe aus der DDR-Zeit, „als man der Einheitspartei misstraute, aber auch ein Ausdruck von Problemen im Prozess der Wiedervereinigung“.

Von Igor Göldner