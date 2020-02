Verfassungsschutz-Kontrolle im Landtag: AfD will jetzt sogar den Vorsitz der Kommission

Potsdam

Wer darf den Verfassungsschutz in Brandenburg kontrollieren? Darüber ist ein heftiger Streit im Landtag entbrannt. Die AfD beansprucht als größte Oppositionsfraktion im Landtag jetzt sogar den Vorsitz der geheim tagenden Parlamentarischen Kontrollkommission ( PKK) des Landtags, wie am Montag bei einer Anhörung im Hauptausschuss des Landtags deutlich wurde.

Die PKK kontrolliert die Arbeit des Verfassungsschutzes. Teile der AfD wiederum wurden vom Bundesverfassungsschutz als „Verdachtsfall“ eingestuft, wie der extreme „Flügel“, zu dem Landtagsfraktionschef Andreas Kalbitz zählt sowie die Junge Alternative.

Alte Kommission tagt weiter

Die Kommission ist auch ein halbes Jahr nach der Landtagswahl noch immer nicht neu gewählt worden. Die alte Kommission tagt, wenn nötig, weiter. Dafür musste sogar eine Abgeordnete der AfD, die nach Uruguay ausgewandert ist, nach Potsdam eingeflogen werden – auf Kosten des Landtags.

Außerdem will die AfD laut eines Antrags nicht, dass die Mitglieder durch den Landtag gewählt werden. Stattdessen sollen die Fraktionen die Abgeordneten entsenden. Der Hintergrund: In der vorigen Wahlperiode waren mehrere Abgeordnete der AfD bei der Wahl durchgefallen – meist wegen ihrer Vergangenheit in rechten Parteien oder Vereinen.

Die Koalition will das Ansinnen der AfD ablehnen. Am Dienstag sollen die Kandidaten der Fraktionen zunächst im Hauptausschuss angehört werden. Am Mittwoch soll im Plenum die Kommission eingesetzt werden. Offen ist, wie viele Mitglieder das Gremium haben soll. Die SPD plädiert für sechs Mitglieder – von jeder Fraktion einer. Die AfD will ein 11-köpfiges Gremium, da könnte sie nach dem Proporz im Landtag drei Abgeordnete entsenden.

Eklat um Aktuelle Stunde – Vizepräsident der AfD blockiert

Zu einem Eklat kam es indes um die Beantragung der Aktuellen Stunde am Donnerstag im Landtag. Die CDU, die das Vorschlagsrecht dafür hat, wollte nach den tödlichen rassistisch motivierten Anschlägen in Hanau das Thema kurzfristig ändern (ursprünglich sollte es um die ersten 100 Tage der neuen Landesregierung gehen) und über Maßnahmen gegen Rechtsterrorismus reden.

Doch die AfD blockiert die Abänderung und könnte damit Erfolg haben. Der Landtagsvizepräsident Andreas Galau von der AfD lehnt nämlich die Änderung mit der Begründung ab, eine solche Debatte habe keinen Brandenburg-Bezug und damit würden nur die Opfer instrumentalisiert.

Laut interner Geschäftsordnung muss es bei kurzfristigen Änderungen der Tagesordnung Einvernehmen zwischen Präsidentin Ulrike Liedtke ( SPD) und den beiden Vizepräsidenten Andreas Galau ( AfD) und Barbara Richstein ( CDU) geben. Die MOZ hatte darüber zuerst berichtet. Nun will die CDU dagegen rechtlich vorgehen. Der Ausgang ist völlig offen.

Von Igor Göldner