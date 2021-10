Potsdam

Im seit fast 20 Jahren schwelenden Streit zwischen der Schlösserstiftung und einem russischen Geschäftsmann um das nach dem Zweiten Weltkrieg verschwundene Rubens-Gemälde „Tarquinius und Lukretia“ hat das Potsdamer Landgericht an beide Seiten appelliert, sich gütlich zu einigen.

Der Vorsitzende Richter der Zivilkammer, Jan Boecker, sagte am Dienstag, er unterstelle beiden Seiten, sie wollten das wertvolle Gemälde der Öffentlichkeit zur Verfügung stellen. Dazu sei es etwa vorstellbar, dass der Sammler und Unternehmer Wladimir Logwinenko das Bild gegen eine Leihgebühr zur Ausstellung in Potsdam zur Verfügung stelle – im Gegenzug könnte die Schlösserstiftung das Eigentumsrecht des Russen anerkennen.

Richter hofft auf „altruistisches“ Handeln der Verfahrensgegner

Er hege die Hoffnung, dass beide Seiten am Gemeinwohl interessiert handeln würden, sagte Boecker. Mäzen Logwinenko habe gezeigt, dass er das Bild gern als Leihgabe ausstellen lasse – zuletzt in Sankt Petersburg. Außerdem habe er es mit erheblichem finanziellen Aufwand restaurieren lassen.

Eine Entscheidung traf das Gericht nach dreistündiger Verhandlung nicht. Es will seinen Beschluss am 7. Dezember verkünden.

Geklagt hatte Sammler Logwinenko, weil er will, dass die Zivilkammer ihn als rechtmäßigen Besitzer anerkennt. In diesem Fall könnte das Gemälde von internationalen Listen abhanden gekommener Kunstwerke gestrichen werden – solche Listen sind beim Verkauf von Kunst sehr hinderlich.

Anonymer Verkäufer trat 2003 an die Stiftung heran

Logwinenko hatte das Bild 1999 gekauft. Die Vorgeschichte des Streits reicht bis 2003 zurück, als das Gemälde von russischen Behörden in Moskau sichergestellt wurde. Zuvor hatte Logwinenko der Stiftung über Mittelsmänner anonym den Rückkauf angeboten. Die Gutachter der Stiftung waren über verschlungene Wege zu dem Rubens geführt worden, um ihn zu begutachten. Kurz darauf stellte die Stiftung, die sich von der Echtheit des bis 1943 in der Gemäldegalerie in Sanssouci hängenden Ölgemäldes überzeugt hatte, Strafanzeige. Die Russische Föderation leistete Amtshilfe.

2004 allerdings obsiegte der Geschäftsmann vor dem Potsdamer Landgericht. Dieses stellte damals fest, die Beschlagnahme sei nicht rechtens. Deutschland betrachtete das von Rotarmisten außer Landes gebrachte Gemälde – sein Wert wird auf 72 bis 80 Millionen Euro geschätzt – allerdings weiterhin als Diebesgut und fordert von Russland eine bedingungslose Rückgabe. Logwinenko gab das Bild nach der Freigabe an die Eremitage in St. Petersburg als Dauerleihgabe. Das vermutlich 1610/11 entstanden Bild, zeigt die Entehrung der Lukretia – der römische Prinz Tarquinius ist kurz davor, die tugendhafte, verheiratete Frau zu vergewaltigen. Sie wird sich später wegen dieser Schmach umbringen, Tarquinius und sein Vater (und Machthaber) werden ermordet. Es ist der Beginn der römischen Republik.

Schroffe Gegensätze vor Gericht

Trotz des Aufrufs des Richters traten am Dienstag in der Verhandlung die Gegensätze klar zutage. Der russische Geschäftsmann argumentierte über seinen Anwalt Robert Unger, die Stiftung habe noch nie versucht, ihren Rechtsanspruch auf dem Gerichtsweg durchzusetzen. Außerdem habe er das Gemälde in gutem Glauben erworben. Alle strafrechtlichen Ermittlungen seien eingestellt, es gebe nicht einmal einen Anfangsverdacht gegen seinen Mandanten, sagte Unger.

Dagegen sehen die Vertreter der Schlösserstiftung den Erwerb des Bildes klar als rechtswidrig an. Anwalt Christian Hipp fragte rhetorisch, wie man 1999 von einem redlichen Kauf bei einem echten Rubens ausgehen könne, wenn das Gemälde mit drei Millionen US-Dollar auch für damalige Verhältnisse viel zu günstig gewesen sei und noch dazu Faltspuren (aus dem Schmuggel im Koffer?) aufgewiesen habe. Das hätte den Käufer nachdenklich machen müssen.

Die Sache mit den Falten erklärt die Logwinenko-Seite ganz anders: Das 1,90 mal 2,10 Meter große Bild sei in Russland in einer kleinen Wohnung aufbewahrt worden – und mangels Platz von den Besitzern zusammengefaltet worden. Die hätten nichts vom Wert des Ölschinkens gewusst.

Fall wird auch nach russischem Recht beurteilt

Für die Eigentumsfrage mit entscheidend dürfte eine Spezialität des russischen Rechts sein: Es sieht vor, dass Gegenstände rechtmäßig in Besitz genommen werden können, wenn sie über einen bestimmten Zeitraum „ersessen“ werden. Das heißt: Wenn ein Gegenstand fünf Jahre lang im Besitz einer Person ist, ohne dass eine andere ihn für sich reklamiert, wechselt er den Besitzer.

Allerdings gelten bei bestimmten Kulturgütern andere Regeln in Russland. Demnach betrüge die dann erforderliche Frist für das „Ersitzen“ eines Gegenstandes 20 Jahre – diese Frist wäre erst 2026 erreicht.

Hing das Bild im Haus von Goebbels Geliebter?

Neben diesen Fristen wird es darum gehen, unter welchen Umständen das Werk überhaupt abhandengekommen ist. Der Anwalt des Russen hatte dazu die Möglichkeit ins Spiel gebracht, wonach nicht etwa Plünderer das Ölgemälde aus dem Schloss Rheinsberg geraubt hätten, wo es zum Schutz vor Bombenangriffe ausgelagert gewesen sein soll. Vielmehr sei das Bildnis einer Geliebten des Nazi-Propagandaministers Goebbels zur Verfügung gestellt worden und habe sich in deren Haus in Neuruppin befunden habe. Beweise dafür gibt es nicht – der Richter sprach von „Hörensagen“.

Nach Darstellung des Geschäftsmanns ging das Bild also nicht in den Kriegswirren verloren, sondern hing später in derselben Villa als Dekoration für einen sowjetischen Major. Dieser hätte den Rubens dann 1950 mit seinem Hausstand mit nach Russland genommen. Der Offizier sei davon ausgegangen, eine billige Kopie zu besitzen, sagt die Logwinenko-Seite. Über mehrere Ecken sei das Gemälde schließlich an einen Kunsthändler in Russland veräußert worden. Von diesem habe der Geschäftsmann das Werk schließlich in gutem Glauben erworben. Diese Darstellung klingt dann nicht mehr so sehr nach Kunstraub.

Von Ulrich Wangemann