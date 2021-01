Potsdam

Im Streit um die Entschädigungsansprüche der Hohenzollern gegen den Staat steht die ehemalige preußische Herrscherfamilie zunehmend allein da. Der renommierte Historiker Christopher Clark, auf dessen Gutachten vor einigen Jahren die Hoffnungen der Hausleitung ruhten, hat am Dienstagabend seine ursprüngliche Einschätzung der Rolle des Kronprinzen Wilhelm von Preußen (1882-1952) mit deutlichen Worten zurückgenommen. Clark sagte auf einer Video-Podiumsdiskussion der Linken-Fraktion des Landtags, die Debatte und die Forschung der letzten anderthalb Jahre hätten „den Blick auf den Kronprinzen sehr verändert“. Angesichts mehrerer herausragender neuer historischer Arbeiten sei der damalige Chef des Hauses Hohenzollern jetzt viel besser einzuschätzen.

Seine ursprüngliche Auffassung aus seinem Gutachten von 2014 sei gewesen, der Kronprinz habe sich zwar versucht, den Nazis anzudienen, der Kaiser-Sohn habe aber letztlich „keine Schalter gehabt, um Menschen und Sachen in Bewegung zu setzen“. Im Lichte der neuen Erkenntnisse allerdings müsse man dies anders beurteilen. Der Kronprinz habe dem Nationalsozialismus wohl „Vorschub erheblicher Art“ geleistet, sagt der Historiker, der in Cambridge lehrt.

„Erheblicher Vorschub“ für Hitler

Diesen Begriff, so schränkt Clark ein, gebrauchten Historiker eigentlich nicht, das Wort sei juristischer Sprachgebrauch. Tatsächlich steht dieser rechtswissenschaftliche Begriff im Zentrum des Rechtsstreits: Denn das Entschädigungsrecht schließt Familien aus, deren Oberhaupt dem Nationalsozialismus „erheblichen Vorschub“ geleistet hat. Und dabei geht es um Millionen im aktuellen Streit. Die rechtliche Frage, so warnte Clark, könnte Historiker aber nicht beantworten. Das müssten Juristen tun. Noch eins macht Clark deutlich: Die Person des Kronprinzen sei tatsächlich entscheidend im Entschädigungsstreit. Auf diese Person komme es an, so sehe es das Gesetz vor.

In einem Klima allgemeiner Unsicherheit seit etwa dem Jahreswechsel 1931/32 sei der Kronprinz „plötzlich wichtig“ geworden, weil er „eine gewisse Zukunftsmusik geschaffen“ habe. „Es steckte royalistisches Kapital in diesem Menschen“, sagte Clark – kein Wunder als oberster Vertreter der ehemals kaiserlichen Familie. Dies habe Wilhelm genutzt, um Spannungen zwischen royalistischen Kreisen und den Nazis abzubauen – etwa zwischen dem Stahlhelm-Bund und der SA.

Kronprinz Wilhelm als „Poster-Boy“ der Nazis

Wilhelm habe als Mittler zwischen den Milieus gedient, habe sich mit Hitler und Göring getroffen, Briefverkehr mit Hitler unterhalten und im Vorfeld zur Reichspräsidentenwahl 1932 schließlich zu dessen Wahl aufgerufen. Nach der Machtergreifung, in der Konsolidierungsphase des jungen Regimes, habe der Kronprinz für die Nazis den „Poster-Boy“ gegeben, sagt Clark. Mit Parteibonzen und Hakenkreuz habe sich der Hohenzollern-Chef ablichten lassen. Die Machtergreifung sei ein Prozess gewesen, sagt Clark, bei dem viele Mitglieder der Oberschicht sich angebiedert hätten. Clarks Verdikt: „Der Kronprinz spielte eine wichtige Rolle – wie viele andere.“

Wilhelm habe Ende 1932, Anfang 1933 kaum noch eine Rolle gespielt. Sein Plan, selbst Reichspräsident zu werden und dann Hitler zum Kanzler zu machen, sei zumindest für ihn selbst nicht aufgegangen. Dies alles sei aber nicht entscheidend für die Bewertung, sagt Clark. Die Rolle des Kronprinzen sei es gewesen, bei nationalkonservativen Kreisen „Resistenzen abzubauen“ gegen die Nationalsozialisten.

Der Kronprinz war selbst Wilhelm II zu rechts

An der rechtsextremen Grundhaltung des Kronprinzen besteht laut Clark kein Zweifel. Wilhelm sei von seinem Vater schon 1913 aus Berlin geschasst worden, weil der Kaiser ihn putschistischer Pläne verdächtigte. Clark dazu: „Zu rechts für Wilhelm II zu sein – das ist schon etwas.“ In seiner Jugend habe der Kronprinz bereits erkennen lassen, er würde die komplette Linke inklusive demokratischer Linken am liebsten „an die Wand stellen“, so Clark.

Wie aber beurteilt der Deutschland-Kenner Clark den juristischen Feldzug der heutigen Hausleitung gegen Historiker, Journalisten und Politiker, die sich im Streit über die Rückgabe von historischen Artefakten, Dokumenten, Kunst und ein Wohnrecht unter anderem im Potsdamer Schloss Cecilienhof kritisch geäußert haben (gebaut übrigens im Ersten Weltkrieg für eben jenen Kronprinz Wilhelm)? Ein „schrecklicher Fehler“ sei die Klage- und Abmahnungswelle gegen mittlerweile gut 100 Personen. Laut Clark gebe das Handeln Anlass über eine Rechtsreform nachzudenken, „um die freiheitliche Debatte zu schützen“. Denn die Hohenzollern – allen voran der in Potsdam wohnende Prinz Georg Friedrich, gingen ja nicht undemokratisch vor, sie nutzten die Möglichkeiten des derzeit geltenden Rechtsrahmens. Mit ihrer Abmahnungswelle hätten die Hohenzollern jedenfalls „das Klima vergiftet“,

Einen Präzedenzfall schaffe die juristische Offensive der Ex-Kaiser-Familie gegen Historiker und Publizisten, befürchtet Eva Schlotheuber, Vorsitzende des Verbandes der Historiker und Historikerinnen Deutschlands. Das Vorgehen der Familie sei „ganz einmalig“, so Schlotheuber. Es sei eine Entscheidung Georg Friedrichs gewesen, gar nicht erst den Weg der Verständigung zu gehen, sondern gleich Anwälte aufzubieten.

In einem wie auch immer gearteten Hohenzollern-Museum, so plädiert die Historikerin, sollte die ehemalige Herrscherfamilie keinen Platz im Stiftungsrat bekommen. Das nämlich berge die Gefahr, dass kritische Ausstellungen gar nicht erst stattfänden. Ein Mitspracherecht bei der Darstellung der eigenen Geschichte, sei der Kern dessen, was die Hohenzollern anstrebten, so Schlotheuber. Dies bilde einen Schwerpunkt ihrer Klagen gegen Kritiker.

Forscher: Es gibt keinen Historikerstreit

Was den Fall Hohenzollern und die verschiedenen Ansätze der Historiker angeht, so befinden Clark wie Schlotheuber gleichermaßen: „Es gibt keinen Historikerstreit, der Stoff dazu ist einfach nicht da“, so Clark. Es gebe lediglich „unterschiedliche Betonungen eines Narrativs“. Schlotheuber ergänzt: „Über Forschungs- und Quellenlage besteht breiter Konsens.“

Für die Linke-Fraktion, die den Abend organisiert hatte, kommt laut der kulturpolitischen Sprecherin Isabelle Vandre, eine Entschädigung der Hohenzollern auch aus anderen Gründen nicht infrage: Die Schlösser etwa seien auf dem Rücken der Bürger errichtet worden – im Falle Cecilienhofs sogar zeitgleich zum Ersten Weltkrieg, unter dem ganz Europa gelitten habe. Schließlich seien die Schlösser mit Steuergeld instandgehalten und renoviert worden – Cecilienhof zuletzt mit zehn Millionen Euro. Ein Wohnrecht für die Kaiser-Nachfahren schließlich würde eine andere Funktion des Schlosses vermutlich beeinträchtigt: Die Erinnerung an die Potsdamer Konferenz im Sommer 1945, als die Alliierten die Welt neu einteilten.

Von Ulrich Wangemann