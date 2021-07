Potsdam

Der seit Jahren schwelende Streit um die Finanzierung der Freien Schulen in Brandenburg geht in eine neue Runde – und droht zu eskalieren. Bildungsministerin Britta Ernst (SPD) will das brandenburgische Schulgesetz ändern, um die Personalkostenzuschüsse für die nicht-öffentlichen Schulen zu regeln.

Doch das Gesetz läuft auf eine chronische Unterfinanzierung der Freien hinaus, warnt Tilo Steinbach, Geschäftsführer der Arbeitsgemeinschaft der Freien Schulen in Brandenburg. Schon jetzt würden den Freien Schulen rund 70 Millionen Euro an Personalzuschüssen fehlen, die sich in den vergangenen drei Jahren angehäuft hätten.

Freie Schulen haben Zulauf

Deswegen liegen die Verbände mit dem Ministerium im juristischen Dauerclinch. Mit dem neuen Gesetz würden die Löhne auf den Niveau von 2018 eingefroren, befürchtet er.

Die Freien Schulen haben Zulauf in Brandenburg. 12 Prozent der Schülerinnen und Schüler besuchen eine Schule in nicht-öffentlicher Trägerschaft. Im Koalitionsvertrag von 2019 wird die Bedeutung dieser Schulen betont und ein Ende des Finanzierungsgerangels angemahnt: „In einem transparenten Prozess zwischen den Trägern der Freien Schulen und der Landesregierung soll Einvernehmen über die kalkulatorischen Grundlagen der künftig erforderlichen Finanzierung hergestellt werden“, heißt es.

Streit um Personalkosten

Britta Ernst betreibe mit ihrer Änderung des Schulgesetzes aber das genaue Gegenteil, kritisiert Tilo Steinbach. Es gebe keinen transparenten Prozess, und die Novelle des Gesetzes habe die Schulträger kalt erwischt, kritisiert er.

Um die durchschnittlichen Personalkosten und damit die Zuschüsse zu berechnen, setze das Land die Lehrer-Erfahrungsstufe 4 und nicht die Stufe 5 an. Damit würden die Personalzuschüsse gegenüber den öffentlichen Schulen um 700 Euro pro Lehrer und Monat unterfinanziert, sagt Steinbach.

„Das ist durch das Schulgeld, das die Eltern entrichten, nicht mehr aufzufangen.“ Er forderte Ministerin Ernst auf, die Gesetzesänderung zurückzuziehen. „Die freien Schulen verdienen eine faire Behandlung“, sagte er.

Gute Löhne im Konkurrenzkampf wichtig

Die Privaten wollen ihre Lehrer ähnlich gut bezahlen, wie im öffentlichen Dienst; das müssen sie auch, denn Lehrer sind ein knappes Gut, wie die wachsende Zahl an Quereinsteigern zeigt. Aktuell aber könnten die konkurrenzfähigen Gehälter nur bezahlt werden, in dem die Schulen Sach- und Investitionsmittel umleiten beziehungsweise bei diesen sparen.

Seit 2018 liegen die Freien Schulen mit dem Land im Rechtsstreit um eine auskömmliche Finanzierung. Eine Entscheidung des Verwaltungsgerichts Frankfurt (Oder) wird für August erwartet. Bereits im Januar habe das Gericht erkennen lassen, dass die Personalkosten wahrscheinlich zu Unrecht nicht oder zu gering finanziert würden, erklärt Steinbach. Die Schulträger könnten sich also im August vor Gericht gegen das Land durchsetzen. Kommt die Schulgesetz-Novelle in ihrer jetzigen Form, würde aber die nächste Unterfinanzierung drohen, warnt Steinbach.

CDU und Grüne kritisieren Unterfinanzierung

Für die Träger der Freien Schulen ein Unding, auch weil Brandenburg in weiten Teilen des Landes wächst, und durch den Zuzug junger Familien mehr Schulen benötigt werden – nicht zuletzt in der Region Grünheide, wo durch die Tesla-Fabrik ein erheblicher Bedarf an Schul- und Kita-Plätzen entstehen dürfte.

Ob die Bildungsministerin das Gesetz durchdrücken kann, ist fraglich. Denn bei den Koalitionspartnern regt sich Widerstand. CDU und Grüne hatten noch in ihrer Zeit in der Opposition eine Unterfinanzierung der Freien Schulen kritisiert. Bei den Koalitionsverhandlung drängten sie auf eine bessere Ausstattung.

Der bildungspolitische Sprecher der CDU-Fraktion, Gordon Hoffmann, äußerte die Erwartung, dass sich Freien Schulträger und das Ministerium noch auf einen Kompromiss einigen können. „Der Dialog muss weitergehen“, sagte er. Über die genaue Höhe der künftigen Finanzierung müsse man noch reden.

Von Torsten Gellner