Potsdam

Die Impfkampagne schreitet langsam voran. Etwa 7 Prozent der Brandenburger sind vollständig geimpft, 22 Prozent haben die Erstimpfung bekommen. Es stellt sich die Frage, die viele in der Politik offenbar gerne verdrängen würden: Wie umgehen mit Geimpften und Genesenen? Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) kündigte an, dass bis Ende Mai entschieden wird, inwieweit Geimpfte weiterhin mit Beschränkungen belegt werden.

In Brandenburg gibt es bereits einige Freiheiten. So müssen Geimpfte bei einem Friseurbesuchen keinen negativen Coronatest mehr vorlegen. Nach Angaben von Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) soll auch diskutiert werden, ob für geimpfte und genesene Menschen die Quarantäne wegfällt, wenn sie Kontakt zu Infizierten hatten.

Ein paar Freiheiten kommen also – und das bevor alle Impfberechtigten eine Chance auf einen Impftermin hatten. Ist das gerecht? Nicht nur in der Politik wird darüber gestritten.

Auch die MAZ-Redakteure Igor Göldner und Gesa Steeger sind sich uneins.

Pro: Neid ist fehl am Platz, Gönnen können ist angesagt

Geimpfte sollten sich künftig freier bewegen können als andere. Das wäre legitim, angemessen und dringend geboten. Seit über einem Jahr hat uns die Pandemie fest im Griff. Mit allen Einschränkungen, die sicher nötig sind und allen Entbehrungen, die immer schwerer fallen. Um wieder in ein normales Leben zurückzukehren, war von Anfang an klar: Das Impfen ist die einzige Chance. Eine Chance, um sich wieder mit anderen treffen zu können, um Restaurants, Theater, Museen, Konzerte oder Fußballspiele besuchen und um wieder reisen zu dürfen.

Ein Festhalten an Einschränkungen für Geimpfte ist schlicht nicht mehr zu erklären. Sie sind nicht mehr verhältnismäßig. Schließlich geht von Geimpften keine große Gefahr mehr aus, wie das Robert-Koch-Institut bestätigt hat. Das ist die neue Lage.

Einige Impfwillige, die noch nicht an der Reihe sind, werden das als Benachteiligung ansehen. Nur was nützt es, wenn alle gleich solidarisch, also alle gleich benachteiligt sind? Es nützt niemandem. Die Neiddebatte geht völlig fehl. Geduld und Gönnen können sind angesagt. Zumal Geimpfte wieder Geld ausgegeben werden und dazu beitragen, dass vielleicht das eine oder andere Unternehmen nicht in die Pleite geht. Von langer Dauer wäre die Ungleichbehandlung ja auch nicht, wenn die Politik Wort hält. Das Impftempo nimmt zu, wenn bald ausreichend Impfdosen zur Verfügung stehen.

Schon jetzt wird Geimpften übrigens mehr erlaubt als Nicht-Geimpften: So dürfen beispielsweise nur Kinder, die gegen Masern geimpft sind, Kindertagesstätten und Schulen besuchen. Das halten die meisten auch nicht für unsolidarisch.

Contra: Freiheiten machen epidemiologisch Sinn, sind aber dennoch nicht gerecht

Die geplante Freiheit für Geimpfte und Genese macht epidemiologisch Sinn und ist mit Blick auf das Grundgesetz auch nötig. Wirklich gerecht ist sie dennoch nicht. Denn es sind gerade die Jüngeren, die sich zum Schutz der vulnerablen Gruppen seit Monaten zurückhalten und solidarisch sind. Doch genau diese Gruppe muss vermutlich noch Wochen, wenn nicht sogar Monate auf Freiheiten warten.

Denn die Impfkampagne in Deutschland kommt bei einem Großteil dieser Bevölkerungsgruppe bisher nicht an. Dazu zählen Eltern und Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene. Es sind diejenigen, die trotz des Lockdowns ins Büro müssen, die in vollen Klassen sitzen, die während der letzten Monate einen Großteil der Last getragen haben – und noch immer tragen. Denn die Inzidenzen in diesen Gruppen steigen immer weiter an, das liegt vor allem daran, dass Arbeitnehmer und Kinder nicht ausreichend geschützt werden. Weder mit ausreichend Tests in den Betrieben noch mit schnellen Impfungen. Die Auswirkungen dieses Nicht-Schutzes zeigt sich auf den Intensivstationen: Ärzte berichten seit Wochen, dass die Patienten immer jünger werden.

Wenn nun die Älteren mit ihren zurückerlangten Rechten in den Sommerurlaub aufbrechen, während Eltern und Kinder noch immer im Homeoffice sitzen oder auf den Intensivstationen liegen, dann ist das nur schwer bis nicht vermittelbar. Besser wäre es daher, zu warten, bis alle ein Impfangebot bekommen haben und dann gemeinsam zu öffnen. Alles andere wäre unsolidarisch.

Von Igor Göldner und Gesa Steeger