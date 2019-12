Der Kottbusser Damm – Schönheit und Elend auf einer Meile

Berlin

Es ist mittags, in der Ankerklause kommt die Familie zusammen. Es dampft aus einem großen Topf mit Lauchsuppe, daneben liegen geschnittenes Brot und ein Batzen Butter. Die vermeintliche Familie – das sind die Betreiber Claudia Aumüller und Ludger Schallenberg, die mit ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern vertraut plaudernd Suppe löffeln.

Die Ankerklause existiert seit fast 25 Jahren, sie liegt direkt am Kottbusser Damm – und welcher Ort eignet sich besser, den Charakter einer Straße zu begreifen als eine Kneipe? „Ein Freund aus Hannover“, erzählt Aumüller, „dachte, wir liegen im Ghetto – aber er irrt sich: Hier gibt es Menschen, die in gediegenen Eigentumswohnungen am Kanal leben, dann kommen Pfennigläden, Nagelstudios und am Ende steht Karstadt.“

Der Kottbusser Damm Der Name Kottbusser Damm leitet sich von der südbrandenburgischen Stadt Cottbus ab. Die Namensgebung erfolgte nach 1838, davor hieß die Straße Rixdorfer Damm. Cottbus hat etwa 100.000 Einwohner. Zu den Sehenswürdigkeiten zählen die Altstadt, der größte Tierpark in Brandenburg, das Jugendstil-Theater und der Fürst-Pückler-Park Branitz. Die Energiewende und der damit verbundene Strukturwandel bedeutet für Cottbus und die vom Kohleabbau geprägte Region die größte Herausforderung. Ebenso herausfordernd ist die Auseinandersetzung mit rechtsextremen Vorfällen, über die bundesweit berichtet wurde. In unserer Serie „Brandenbueger Straßennamen in Berlin“beschreiben wir das Leben in Berliner Straßen, die nach märkischen Orten benannt sind. Alle bisher erschienenen Teile lesen Sie hier.

Tatsächlich versammelt der Kottbusser Damm auf weniger als einem Kilometer Schönheit und Elend der Hauptstadt zu einem in sich widersprüchlichen Straßenzug. In der immer teurer werden Wohngegend florieren die Billigläden und Dönerstände.

Zugleich stößt das weltoffene Kreuzkölln im Umgang mit Drogenjunkies, Dealern und lärmenden Touristen an die Grenze der eigenen Toleranz. Und dann wären da noch die allgegenwärtigen und doch schwer greifbaren Immobilienfirmen, die selbst vor dem Kauf und Verkauf bekannter Kulturinstitutionen nicht zurückschrecken.

Zermürbt und rausgeklagt

Auch die Ankerklause prägt die Kultur im Kiez seit Dekaden, genauer gesagt die Kneipenkultur und Musikszene. US-Regisseur Quentin Tarantino hat in den mit Steuerruder und Hans-Albers-Plakat dekorierten Räumen eine Party geschmissen. Beatsteaks-Sänger Arnim Teutoburg-Weiß kellnerte in der Kneipe, auch Pierre Baigorry alias Peter Fox schaute schon oft vorbei.

„Wir sind nicht von Verdrängung bedroht, das Gebäude gehört uns selbst“, sagt Schallenberg. Den meisten Gästen geht es anders. Der Kneipenbetreiber spricht von einer Stammkundin, die weiter mit einem Typen zusammenwohnen muss, weil sie in der Gegend nichts Bezahlbares findet. Als er über eine ältere Frau spricht, die vom Vermieter drangsaliert, zermürbt und rausgeklagt wurde, knackt er mit den Fingern.

Zur Galerie Vergnügungsmeile und Junkie-Treff: Auf der beliebten Neuköllner Straße treffen die unterschiedlichsten Milieus aufeinander.

Raus aus der suppenbeseelten Mittagsrunde, runter zum traurigsten Ort der Straße. Nach wenigen Treppenstufen im U-Bahnhof Schönleinstraße steigt Uringeruch in die Nase. Ein Mann mit orangener Jacke leert die Mülleimer. Auf die Frage nach dem Drogenproblem sagt er, es sei „schlimm, wirklich schlimm!“ – und zeigt hinab zum Bahnsteig.

Am Dienstag und Freitag kippt die U-Bahn massenhaft Touristen aus, die es zum „Türkenmarkt“ zieht, an diesem verregneten Montagmittag geben Dealer den Junkies neuen Stoff in die Hand. Auf einer Bank in der Mitte treffen sich die Süchtigen. Ein Mann mit eingefallen Wangen und starrem Blick setzt sich, faltet ein Stück Alufolie und reißt es ab.

Drogenszene am Bahnhof Schönleinstraße

Eine Frau kippt freihändig einen Kurzen und hantiert mit einer Pfeife. Vermutlich, um Crack zu rauchen. Die Polizeisprecherin Anja Dierschke sagt, wegen der Präsenz ihrer Kollegen habe sich die Betäubungskriminalität von den U-Bahnhöfen Kottbusser Tor und Hermannplatz auf den U-Bahnhof Schönleinstraße verlagert.

>> Hier geht’s zum MAZ-Special: Berliner Straßen mit Brandenburger Namen

Bis November 2019 hat sich die Zahl der Straftaten im Zusammenhang mit dem Betäubungsmittelgesetz und dem Neue-psychoaktive-Stoffe-Gesetz im Vergleich zum Vorjahreszeitraum fast verdoppelt - von 73 auf 133.

Spendenziel 100.000 Euro

Ein paar Meter über dem Junkie-Treff erscheint der Kottbusser Damm als Hipster-Hotspot. Im koreanischen Grillrestaurant essen schöne Menschen schön angerichtetes Essen. Ein paar hundert Meter schräg gegenüber liegt das Moviemento.

Das 1907 gegründete Kino kämpft mit der Schattenseite des Wandels im Kiez: der Verdrängung. Die neue Eigentümerfirma, die zum Unternehmen Deutsche Wohnen gehört, hatte angekündigt, die Räume für zwei Millionen Euro verkaufen zu wollen.

Die drohende Schließung weckte den Kampfgeist der Betreiber Iris Praefke und Wulf Sörgel, die neben anspruchsvollen Kinder- und Erwachsenenfilmen jährlich mehr als 300 Veranstaltungen mit Gesprächsgästen sowie etliche Festivals präsentieren. Iris Praefke setzt sich in einen der Säle und rechnet vor, wie sie das Kino zu einem realistischeren Preis selbst kaufen könnten.

200.000 Euro haben sie zusammengekratzt, dazu kommen 200.000 als Darlehen von einem Freund und 100.000 Euro, die als Spendenziel auf der Crowdfunding-Plattform Startnext ausgerufen wurden. „Meine Hoffnung ist groß“, sagt Praefke und zeigt per Handy ein Video von Til Schweiger. Sein Actionhelden-Blick visiert die Kamera, er wirbt für das Moviemento: „Bitte, bitte, bitte schmeißt eure Kohle her!“

Lesen Sie dazu auch:

Von Maurice Wojach