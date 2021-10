Potsdam

Es könnte so einfach sein, aber in Brandenburg läuft es wieder mal so mäßig doll: Zwar ist in Sonntagsreden von der Digitalisierung der Schulen viel die Rede. Das Bildungsministerium weiß aber nicht, wie viele digitale Endgeräte aus dem Digitalpakt schon bei den Schülern angekommen sind und lässt sich mit der Ausarbeitung von Förderrichtlinien gerne viel Zeit. Und jetzt gibt es auch noch einen Streit darüber, wer die Lehrer-Laptops finanziert.

Das Land sieht die Kommunen in der Pflicht, die Kommunen verweisen auf das Land, das immerhin Dienstherr der Lehrer sei. Am Ende droht die Digitalisierungsblockade. Dabei ist es ein Streit um vergleichsweise kleine Summen, wenn man in Corona-Maßstäben denkt. Den Löwenanteil für die Geräte stellt außerdem der Bund. Der Streit könnte vom Tisch sein, wenn das Ministerium wie in anderen Ländern üblich, die Kofinanzierung für die Geräte übernehmen würde.

Aber auch die Argumentation der Kommunen ist bizarr: Die wären nämlich bereit, Laptops zu bezahlen, die in der Schule verbleiben, weil es sich dann nicht um personenbezogene Dienstgeräte handelte... Man kann nur hoffen, dass es die neue Koalition im Bund mit der Digitalisierung etwas ernster nimmt. Zumindest haben sich ja FDP und Grüne das Thema groß auf die gelb-grüne Fahne geschrieben.

Von Torsten Gellner