Potsdam

Berlins Gesundheitsämter sollen schon bald die Luca-App zur Kontaktnachverfolgung nutzen. „Dazu sind wir auf der Zielgeraden – der Vertragsschluss ist in der nächsten Woche geplant“, sagte Senatssprecherin Melanie Reinsch am Freitag. In der aktuellen Pandemielage seien bei den jetzigen und zukünftigen Öffnungsschritten zusätzliche Schutzmaßnahmen nötig, sagte Reinsch. „Das gilt insbesondere für den Bereich der Kontaktnachverfolgung.“

Und auch in Brandenburg beginnen erste Städte, Fakten zu schaffen: Die kreisfreien Städte Cottbus und Potsdam wollen das System zur digitalen Kontaktverfolgung und Registrierung für Restaurant- oder Kinobesuche nutzen. Entsprechende Überlegungen gibt es in mehreren Rathäusern.

Geht es nach den Linken im Landtag, soll die App, die vor allem durch das Engagement des Rappers Smudo bekannt geworden ist, auch in Brandenburg flächendeckend eingesetzt werden. In einem aktuellen Antrag für die Landtagssitzung kommende Woche fordert die Partei die Landesregierung auf, „gemeinsam mit den kommunalen Trägern der Gesundheitsämter zeitnah zu prüfen“, inwieweit die App hierzulande eingesetzt werden könne. Neben dem Datenschutz und wettbewerbsrechtlichen Fragen müsse es bei der Prüfung auch um die „Finanzierungen von Lizenzen“ und die Unterstützung von Gesundheitsämtern und kreisfreien Städten in der Umsetzung gehen, so die Forderung der Linken.

Gut möglich, dass sich Brandenburgs Landesregierung für das System einsetzt. Entsprechende Prüfungen laufen bereits. Allerdings will man sich nicht vorschnell auf Luca festlegen, nur weil das derzeit am bekanntesten ist.

Ein System zur digitalen Kontaktnachverfolgung solle „möglichst bald umgesetzt werden“, hieß es dazu am Freitag aus der Staatskanzlei. Neben der Luca-App kämen auch andere Anbieter infrage, sagte ein Regierungssprecher auf MAZ-Anfrage. Momentan sei man noch in der Beratung mit den Landkreisen und kreisfreien Städten.

Domscheit-Berg warnt vor Monopolstellung der Luca-App

Während Brandenburgs Linke in dieser Frage Druck macht, tritt ausgerechnet die Digitalexpertin der Partei auf die Bremse. Die Bundestagsabgeordnete Anke Domscheit-Berg übt gegenüber der MAZ massive Kritik an einem flächendeckenden Einsatz der Luca-App. Zum einen hat sie wettbewerbsrechtliche Bedenken. „Die Einsetzung einer App durch staatliche Stellen schafft ein Monopol“, sagte die Bundestagsabgeordnete aus Fürstenberg (Oberhavel). Darüber hinaus sei die Luca-App intransparent. Sie speichere die Daten der Nutzer zentral und sei nicht Open Source, ihr Code also für kritische IT-Experten nicht ohne Weiteres überprüfbar.

„Wenn eine App flächendeckend eingesetzt wird, dann muss diese auch sicher sein“, so Domscheit-Berg. Sinnvoller sei es, die bereits bestehende Corona-Warn-App auszubauen. Diese sei nicht nur besser in datenschutzrechtlichen Fragen, sondern auch bereits in der Anwendung und mit rund 26 Millionen Nutzern breit akzeptiert.

Potsdam und Cottbus haben bereits Verträge unterzeichnet

Bereits am Donnerstag hatte die Stadtverwaltung Cottbus angekündigt, die Luca-App ab sofort nutzen zu wollen. Der Leiter des Verwaltungsstabs in Cottbus, Thomas Berger, sagte, dass er auf eine breite Nutzung durch Handel und Gastronomie hoffe. „Denn diese App kann eine der Grundlage für vorsichtige und kontrollierte Öffnungsschritte in vielen Bereichen sein.“ Die Stadtverwaltung Potsdam hatte am Mittwoch die Vertragsunterzeichnung mit dem Berliner Unternehmen Nexenio, einer Ausgründung des Hasso-Plattner-Instituts in Potsdam, verkündet.

In Mecklenburg-Vorpommern ist die App seit Freitag vergangener Woche im Einsatz. Sie soll etwa den Besuch von Geschäften, Gaststätten, Kulturbetrieben oder Hotels sicherer machen. Die Gesundheitsämter können im Fall eines nachgewiesenen Corona-Falls auf die verschlüsselten Daten zurückgreifen. So soll die Kontaktnachverfolgung einfacher werden, auch für die Benutzer. Anstatt bei jedem Besuch im Café oder in der Boutique von Hand einen Zettel auszufüllen, der dann vom Betreiber zwei Wochen lang aufbewahrt und anschließend vernichtet werden muss, können sich die Gäste mit dem Handy registrieren. Auch negative Schnelltest können gespeichert werden.

Von Gesa Steeger