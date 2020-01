Polizei muss gespeicherte Kfz-Kennzeichen löschen – teilweise

Potsdam

Kehrtwende im Streit um die millionenfache Speicherung von KfZ-Kennzeichen auf Brandenburger Autobahnen: Die Staatsanwaltschaft Frankfurt (Oder) hat erstmals verfügt, dass alte Datensätze von den Polizeirechnern entfernt werden müssen, die im Rahmen der automatischen Kennzeichenerfassung („Kesy“) erhoben worden sind.

Staatsanwalt: „Wir haben die politische Debatte verfolgt“

Der Leiter der Frankfurter Staatsanwaltschaft, Helmut Lange, bestätigte der MAZ, in Einzelfällen die bisherige Praxis geändert zu haben. „Wir haben die politische Diskussion verfolgt und fragen uns kritisch: Welche Daten brauchen wir noch zum Führen des Beweises – und welche können wir löschen?“, sagte Lange. Man setze die geltende Rechtslage zum Abschluss von Ermittlungen um und das Vorgehen entspreche auch einer Weisung der Generalstaatsanwaltschaft.

Datenschützer kritisieren Datensammlung

Die Polizei muss nun die Verfügung der Staatsanwaltschaft umsetzen, denn die Millionen von Kennzeichendaten – nach umstrittenen Schätzungen 40 Millionen – liegen auf Polizeiservern. In bislang mehr als 40 Verfahren sind sie rückwirkend ausgewertet worden.

Datenschützer kritisieren die seit 2017 ununterbrochen laufende Speicherung der Nummernschilder aller vorbeifahrenden Autos an rund zehn Kamerastandorten im Land heftig. So bezeichnete die Datenschutzbeauftragte des Landes, Dagmar Hartge, die Datensammlung als unzulässig, weil zu viele unverdächtige Bürger betroffen seien. In diesem Sinne äußerte sich auch die Konferenz aller Datenschützer der Länder bundesweit.

Grüner Koalitionspartner macht Druck

Auf Druck der Grünen hatte die Kenia-Regierung ins eigene Regierungsprogramm eine Passage aufgenommen, wonach die Einsatzregeln für die Überwachungstechnik zu verändern seien. Am Donnerstag werden Vertreter von Generalstaatsanwaltschaft und Polizei darüber beraten, wie die Sache, die sich zu einer Politaffäre auszuweiten droht, entschärft werden kann.

Für das Justizministerium sagte Sprecher Frank Schauka, es gebe „keine Neuausrichtung“. Die Staatsanwaltschaft Frankfurt verhalte sich lediglich „entsprechend der rechtlichen Regelungen“. Justizministerin Susanne Hoffmann ( CDU) hatte – noch als Generalstaatsanwältin – im Sommer 2019 angeordnet, dass alle Daten spätestens gelöscht werden, wenn die Ermittlungen abgeschlossen sind. Damals war die Debatte um die Kameraaufzeichnung politisch hochgekocht. Seither ist der politische Druck groß.

Minister kritisierte Staatsanwaltschaften

Innenminister Michael Stübgen ( CDU) hatte in der vergangenen Woche im Innenausschuss die Staatsanwaltschaften dafür kritisiert, dass die Staatsanwaltschaften seiner Meinung nach die Polizei nicht ausreichend darüber informieren würden, wenn Verfahren abgeschlossen seien und Daten also gelöscht werden könnten.

Das Innenministerium hatte nach Ausbruch der öffentlichen Kontroverse über die Big-Data-Sammlung den Kreis der zugriffsbefugten Polizisten von 66 auf 13 reduziert. Außerdem hatte das Polizeipräsidium Mitte 2019 angesichts der öffentlichen Debatte angeordnet, dass nur noch staatsanwaltliche Ermittlungsersuchen berücksichtigt werden, in denen ausdrücklich der Aufzeichnungsbetrieb der Kameras gefordert wird.

Der Piraten-Politiker Marko Tittel hatte vor dem Verfassungsgericht des Landes gegen die massenhafte Aufzeichnung geklagt – eine Entscheidung steht noch aus.

