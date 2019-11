Brandenburg könnte Windkraftziel noch erreichen, der Bund aber nicht

Potsdam

Eine starre Abstandsregelung von 1000 Metern zwischen Windkraftanlagen und Wohngebäuden würde den Ausbau von Windenergie in Deutschland praktisch zum Erliegen bringen. Das geht aus einer Datenanlyse des Potsdamer Instituts für Nachhaltigkeitsforschungen (IASS) hervor, die am Freitag veröffentlicht wurde.

Wenn der Bund diese umstrittene Regelung erlassen würde, wäre insgesamt kein weiterer Zubau mehr möglich, heißt es darin. Im Gegenteil: Es könnte sogar einen Rückschritt bedeuten, wie Studienautor Tim Tröndle sagte.

„Wenn die Abstandsregelung auch für das Repowering gilt, dann müssen wir von einem Abbau der installierten Leistung ausgehen“, sagte er. Beim Repowering werden leistungsstärkere Anlagen an die Stelle älterer Windräder gestellt. Ältere Anlagen, die näher als 1000 Meter an Siedlungen heranreichen, dürften an dieser Stelle nicht mehr wiedererrichtet werden.

Brandenburg könnte Ziel noch gut erreichen

Die Forscher stützen sich auf hochauflösende Satellitenaufnahmen. Zwischen den Bundesländern gibt es demnach große Unterschiede. Von der Abstandsregelung wären Brandenburg und Sachsen-Anhalt am wenigsten betroffen.

Würde man um jedes alleinstehende Gebäude einen Radius von 1000 Metern ziehen und das Gebiet zur windkraftfreien Zone erklären, dann könnten in Brandenburg dennoch neue Anlagen mit einer Leistung von 10.990 Megawatt installiert werden. Damit wäre das Ausbauziel, das die Brandenburger Energiestrategie vorsieht, bis 2030 noch erreichbar. Es liegt bei 10.500 Megawatt.

In NRW nur noch 14 Windräder ?

Ganz anders wäre jedoch die Situation im dicht besiedelten Nordrhein-Westfalen: Hier könnten nur noch 42 Megawatt zugebaut werden. Das entspricht etwa 14 Windrädern. Die von Wirtschaftsminister Peter Altmaier ( CDU) geplante Regelung könnte also neue Ungerechtigkeiten beim Ausbau der Erneuerbaren Energien unter den Bundesländern produzieren.

„Wenn man solche Mindestabstände vorgibt, stellt Deutschland die eigenen Klimaschutzziele infrage“, sagte Tröndle.Auch Studien des Umweltbundesamts und des Fraunhofer-Instituts kommen zu der Einschätzung, dass eine starre Abstandsregelung den Ausbau der Windenergie an Land massiv gefährdet. Im Bundeskabinett sorgt der Gesetzesentwurf deswegen seit Tagen für Streit zwischen SPD und CDU.

Auch der neue Chef des Bunds für Umwelt und Naturschutz, Olaf Brandt, kritisierte am Freitag die Bundesregierung für ihre laxe Klimaschutzpolitik. Besonders problematisch seien die Abstandspläne, mit denen die Energiewende hart abgewürgt werde. „Das hat nichts mit wirtschaftspolitischer Vernunft oder mit Augenmaß zu tun“, sagte Bandt: „Es ist im Gegenteil klima-, wirtschafts- und industriepolitisch gefährlich.“

Die Umweltministerin von Sachsen-Anhalt, Claudia Dalbert von den Grünen, hat unterdessen angekündigt, dass das Land von der geplanten Ausnahmeregelung Gebrauch machen werde. Der Bund will den Ländern erlauben, auch geringere Abstandsregelungen festzulegen. Die Kenia-Koalition in Brandenburg hatte sich dagegen auf einen 1000-Meter-Abstand verständigt.

Von Torsten Gellner