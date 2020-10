Streit um Neuverschuldung: Ein Fall für das Verfassungsgericht?

Potsdam

Im Streit um die geplante Neuverschuldung in Milliardenhöhe zur Bekämpfung der Corona-Folgen in Brandenburg haben Staatsrechtler und Finanzexperten vor einem Aussetzen der Schuldenbremse in den kommenden drei Jahren gewarnt. „Das könnte aus verfassungsrechtlicher Sicht schwierig werden,“ sagte der Finanzwissenschaftler Niklas Potrafke, der am Donnerstag bei einer Sondersitzung des Haushaltsausschusses aus München zugeschaltet war. Außerdem sei der Tilgungsplan der Landesregierung für die nächsten 30 Jahre unrealistisch. „Es ist davon auszugehen, dass unerwartete Rezessionen diesen Plan durchkreuzen“, sagte er.

Der Staatsrechtler Karl Albrecht Schachtschneider sagte, eine Aussetzung der in der Verfassung verankerten Schuldenbremse sei nur durch eine „außergewöhnliche Notsituation“ zu rechtfertigen. Diese sei trotz der Corona-Pandemie derzeit nicht gegeben. „Panik allein schafft keine Notsituation“, sagte er. Grundsätzlich seien die von der Landesregierung getroffenen Corona-Maßnahmen zur Stützung von Wirtschaft und Konjunktur zwar durchaus berechtigt. Eine Verschuldung auf Rekordniveau sei es aber nicht, sagte er.

„Das schafft Schattenhaushalt“

Die FDP-Vorsitzende Linda Teuteberg warf der rot-schwarz-grünen Landesregierung vor, jedes Augenmaß zu verlieren. Dass Kredite zum Teil in Sondervermögen versteckt werden sollen, seit unseriös. „Das schafft Schattenhaushalte, die sich einer wirksamen Haushaltskontrolle durch den Landtag entziehen“, sagte sie.

Auch der Landesrechnungshof hält die Pläne der Landesregierung für verfassungsrechtlich bedenklich. Für 2021 plant die Regierung neue Schulden in Höhe von 1,9 Milliarden Euro. Abhängig von der nächsten Steuerschätzung könnten es sogar bis zu drei Milliarden Euro sein. Begründet wird dies mit einer „außergewöhnlichen Notsituation“. Umstritten ist vor allem, dass diese Notsituation gleich für die kommenden Jahre unterstellt wird. Die Schuldenbremse soll deswegen bis einschließlich 2023 ausgesetzt werden.

Gutachter: Corona ist Notsituation

Der Parlamentarische Beratungsdienst soll die Haushaltspläne der Landesregierung untersuchen. Das Gutachten ist noch nicht fertig, die Tendenz ließ Steffen Iwers vom Beratungsdienst aber bei der Sondersitzung durchblicken. Die Mehrheit der Wissenschaftler sei sich einig, dass eine Notsituation infolge der Pandemie durchaus vorliege, die eine Neuverschuldung rechtfertigen würde. In welchem Ausmaß neue Kredite aufgenommen werden könnten, sei aber umstritten. Problematisch sei es etwa, wenn mit Hilfe neuer Schulden Programme weiter finanziert würden, die es schon vor Ausbruch der Krise gab, die also gar keinen Bezug zur Corona-Pandemie hätten.

Der Wirtschaftswissenschaftler Thomas Lenk von der Universität Leipzig hält eine Neuverschuldung für unabdingbar, mahnte aber eine stärkere Beteiligung des Parlaments an. Es sei nicht damit zu rechnen, dass sich die Wirtschaft schnell erhole, sagte er. Der Staat müsse in den kommenden Jahren mit deutlich geringeren Steuereinnahmen rechnen, sagte er. „Was wir jetzt an wirtschaftlichen Einbrüchen sehen, wird sich erst in zwei bis drei Jahren in den Haushalten als fehlende Einnahmen widerspiegeln“, sagte er. „Deswegen sind die vorgeschlagenen Maßnahmen grundsätzlich zu begrüßen.“

Von Torsten Gellner