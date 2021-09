Streit um Portal für Steuersünder in Brandenburg

Potsdam

In Baden-Württemberg ist es bereits an den Start gegangen und auch Schleswig-Holstein erwägt die Einführung eines anonymen Hinweisportals für Steuerdelikte. Geht es nach der Fraktion der Grünen im Landtag könnte auch in Brandenburg bald ein solches Portal eingerichtet werden.

„Pro Jahr gehen Deutschland wegen Steuerbetrug zweistellige Milliardenbeträge verloren. Ein digitales Whistleblower-Portal, wie der grüne Finanzminister Bayaz es in Baden-Württemberg geschaffen hat, wäre aus unserer Sicht auch für Brandenburg eine gute Idee“, sagte Thomas von Gizycki, Sprecher für Finanzen und Haushalt der Grünen-Fraktion im Landtag, auf MAZ-Anfrage. Im Koalitionsvertrag habe man sich darauf verständigt, Steuerbetrug konsequent zu bekämpfen, betonte von Gyzycki. „Denn Steuerbetrug ist kein Kavaliersdelikt.“

Ganz anders sieht es allerdings das SPD-geführte Finanzministerium. Das Land habe keine Pläne für ein Hinweisgeberportal, hieß es auf MAZ-Anfrage aus dem Finanzministerium. Zwar sei es richtig, die „Digitalisierung der Finanzverwaltung weiter voranzubringen“, doch gingen bereits jetzt Hinweise „auf verschiedenen Wegen, auch elektronisch, bei der Finanzverwaltung ein“, teilte das Ministerium mit. Ein Problem, die Finanzverwaltung des Landes Brandenburg zu erreichen, bestehe nicht.

Bundessteuerberaterkammer warnt vor falschen Anzeigen

Auch die Bundessteuerberaterkammer sieht keine Vorteile in der Einführung einer Online-Meldeplattform. „Zu mehr Steuergerechtigkeit kann und wird ein solches Portal nicht führen“, sagte der Präsident der Bundessteuerberaterkammer, Hartmut Schwab, gegenüber „Bild“. „Online geht immer alles viel schneller und hemmungsloser. Da ist der ehemalige Arbeitgeber, das Konkurrenzunternehmen, der nervende Nachbar und sicher auch der untreue Ehepartner schnell mit einem Klick angeschwärzt.“

Die Befürchtungen der Bundessteuerberaterkammer, dass eine anonyme Online-Plattform zu falschen Anzeigen verleiten könnte, teilt Grünen-Politiker von Gyzycki nicht. „Die Anzeigen müssen selbstverständlich gut begründet sein, sonst werden sie von der Steuerfahndung erst gar nicht bearbeitet.“ Ein einfacher Hinweis genüge ausdrücklich nicht. „Niemand muss befürchten, dass künftig die Steuerfahndung vor der Tür steht, betonte nur weil der Nachbar ihn angeschwärzt hat.“

Für das Kalenderjahr 2020 registrierten die Finanzverwaltung in den Steuerfahndungs- und Straf- und Bußgeldsachenstellen in Brandenburg insgesamt 5.579 Anzeigen, davon entfielen 3.088 auf die Steuerfahndung. Im ersten Halbjahr 2021 waren es 2.821 Anzeigen, wovon 1.594 Anzeigen bei der Steuerfahndung eingingen. Insgesamt konnten die Ermittler der Steuerfahndung 2020 Mehrsteuern von rund 62 Millionen Euro feststellen. 528 Ermittlungsverfahren wurden abgeschlossen.

19 Prozent der Hinweise kommen von Hinweisgebern

Laut dem Finanzministerium setzten die Anzeigen sich zusammen aus Meldungen von Finanzämtern, anderen Behörden und Anzeigen von fremden Dritten. Knapp 19 Prozent der Hinweise, die eingingen, kamen durch anonyme Anzeigen oder andere Hinweisgeber.

Auch Schleswig-Holstein erwägt Medienberichten zufolge die Einrichtung einer Meldeplattform. „Bei der Digitalisierung der Verwaltung sollten wir möglichst keinen Bereich ausnehmen. In diesem Sinne prüfen wir auch die Einrichtung eines entsprechenden Online-Portals, wird die schleswig-holsteinische Finanzministerin Monika Heinold (Grüne) gleichlautend von „Welt“ und „Handelsblatt“ zitiert. Zuvor war Baden-Württembergs Finanzminister Danyal Bayaz - ebenfalls von den Grünen - heftig für die Einführung des bislang bundesweit einmaligen Hinweisportals attackiert worden.

Auch auf Bundesebene wird über die Möglichkeit einer bundesweiten Online-Plattform gestritten. Während Grünen-Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock das Angebot aus Baden-Württemberg lobte, äußerte sich Bundesfinanzminister und SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz bei „Bild“ zurückhaltender: Es sei „wichtig, dass wir alle fair unsere Steuern zahlen, und ich gehe davon aus, dass die meisten Bürgerinnen und Bürger das auch tun.“ Ansonsten gebe es dazu seit langem „sehr ordentliche Praktiken“, dann seien es „die Finanzbeamten, die ihre Arbeit leisten müssen.“

Von Gesa Steeger