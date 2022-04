Potsdam

Im Streit um die Neufassung des Brandenburger Jagdgesetzes stehen sich inzwischen zwei breite Fronten gegenüber. Die konventionelle Jägerschaft lehnt die Reform von Umweltminister Axel Vogel (Grüne) ab und hat sich inzwischen dafür auch bundesweite Unterstützung organisiert. Auf der anderen Seite werben Naturschutzverbände, Vereine und Waldwirtschaftler in einem ebenfalls breiten Bündnis für den Entwurf.

Er sieht unter anderem vor, dass Waldeigentümer mit mindestens zehn Hektar eigene Jagdbezirke gründen können – und nicht erst ab 150 Hektar wie bisher. Ein Großteil der Waldbesitzer bewirtschaftet nämlich sehr kleine Flächen und hat daher bisher kaum Einfluss darauf, wie intensiv dort gejagt wird. Zu hohe Wildbestände schädigen den Wald.

Jagdflächen sollen verkleinert werden

Mit der Reform erhielten Bewirtschafter von kleineren Flächen mehr Mitsprache und könnten bestimmen, wie auf ihrem Terrain gejagt werde, sagte Enno Rosenthal, Vorsitzender des Waldbauernverbandes Brandenburg e.V. am Freitag. Seine Mitglieder wollten einen gepflegten Wald und müssten die Gelegenheit bekommen, Monokultur an Kiefernwäldern in Mischwälder umzuwandeln. Das sei nur möglich, wenn das Schalenwild – etwa Damwild oder Rehe – begrenzt werde.

Denn hohe Schalenwildbestände behinderten die natürliche Regeneration der Wälder und führten zu drastischem Rückgang der Artenvielfalt, warnte Eckhard Fuhr, Vize-Vorsitzender des Ökologischen Jagdvereins Berlin-Brandenburg. Der Klimawandel erhöhe den Handlungsdruck enorm.

Dietrich Mehl von der Arbeitsgemeinschaft Naturgemäße Waldwirtschaft fordert ebenfalls eine geringere Flächengröße für Jagdbezirke. „Jagdausübung und Jagdrecht gehören in eine Hand“, sagte er. Damit sei keineswegs gemeint, dass es zu Zwangsauflösungen von Jagdgenossenschaften kommen werde. „Das eröffnet einfach Menschen, die die Jagd in ihre eigenen Hände nehmen wollen, die Möglichkeit, das auch zu tun“, sagt Mehl.

Jagdverband hält Reform für verfassungswidrig

Doch die Reform hat eine breite Front an Gegnern – inzwischen nicht nur innerhalb Brandenburgs. Auch der Deutsche Jagdrechtstag hält das Gesetz für verfassungswidrig. Ein Bündnis, dem unter anderem der Deutsche Jagdverband (DJV), der Bundesverband Deutscher Berufsjäger (BDB) und die Deutsche Wildtier Stiftung angehören, hält das Vorhaben für „wildtierfeindlich“ und schlecht formuliert.

Die Kritiker werfen Minister Vogel vor, mit der Neufassung des Gesetzes habe er ausschließlich den Wald im Fokus. Der Waldumbau solle allein durch den verstärkten Abschuss von Pflanzenfressern gelingen, kritisieren die Organisationen.

Das bestehende Gesetz stammt aus dem Jahr 1992, nun sei „höchste Zeit“ für ein modernes Jagdgesetz, halten die Befürworter der Reform entgegen. Mit dem bisherigen Wildtiermanagement sei es nicht gelungen, die Probleme in den Griff zu bekommen. Peter Schendel von der Grünen Liga warnte, dass der zunehmende Wildverbiss irgendwann zu steppenhaften Regionen im Land führen könne.

Überlebt nur die Traubenkirsche?

Tiere bevorzugten bestimmte Bäume, nämlich ausgerechnet jene, die für den gesunden Wald und die Artenvielfalt wichtig seien, zum Beispiel die Buche. „Kiefer, Fichte, Birke und die Spätblühende Traubenkirsche, eine invasive Art, werden als letztes verbissen“, erklärt Schendel. Von einer Eiche würden sich 200 Insektenarten ernähren, von einer Traubenkirsche nur zwei. „Man kann sich vorstellen, was da am Ende übrig bleibt.“

Seit den 1950er-Jahren habe sich die jährliche Jagdstrecke um ein Vielfaches erhöht, so Schendel. Und je höher die Zahl der erlegten Tiere pro Saison, desto größer die vermutete Wildtierdichte. Lediglich in den vergangenen zwei Jahren sei ein leichter Rückgang zu verzeichnen gewesen. Dies liege aber daran, dass Drückjagden wegen Corona abgesagt worden seien.

Von Silke Nauschütz und Torsten Gellner