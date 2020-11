Streit ums neue Jagdgesetz in Brandenburg

Potsdam

Wildtiere setzen dem ohnehin durch Trockenheit, Ungezieferbefall und Brandschäden schwer gezeichneten märkischen Wald zu. Viele Baumsetzlinge kommen nicht über Kniehöhe hinaus, weil Rehe ihre schmackhaften Triebe abknabbern. Der Umbau der Kiefern-Monokulturen zu einem artenreicheren und klimafesteren Mischwald kommt deshalb nicht recht voran. Aus diesem Grund will Brandenburgs Landesregierung das Jagdgesetz des Landes komplett neu fassen und mehr Druck auf die Jäger ausüben: Sie sollen höhere Abschusszahlen liefern.

Noch bis Ende dieses Jahres, auf jeden Fall aber „noch in diesem Winter“ will Umweltminister Axel Vogel (Grüne) das Gesetz vorlegen – doch jetzt hat ein Bündnis von Landnutzer-Verbänden schneller geschossen. Landesjagdverband, Landesbauernverband und Waldbesitzerverband haben am Freitag einen gemeinsamen Entwurf vorgelegt. „Wir wollen nicht auf ein Gesetz warten, welches den Anforderungen der Landnutzer nicht genügt, sondern in die Offensive gehen“, sagte Dirk-Henner Wellershoff, Präsident des Landesjagdverbandes.

Jagd- und andere Verbände legen Entwurf vor

Nach den Plänen der Verbände, die im Forum Natur zusammengeschlossen sind, soll es künftig die Möglichkeit geben, durch Gemeinschaften von Forstbetrieben neue Jagdbezirke zu bilden. Auch soll die Erstellung von Abschussplänen unbürokratischer geregelt und den Jägern ihr Handwerk etwa beim Einsatz von Jagdhunden erleichtert werden.

Das Papier widmet sich außerdem Detailfragen wie der Bestellung von so genannten Stadtjägern, da Wildtiere innerhalb menschlicher Siedlungen immer häufiger auftauchen und Schaden anrichten. Diese Fachleute sollen speziell geschult sein im Umgang mit der Waffen und mit Fallen in bewohntem Gebiet. Gerade Wildschweine verwüsten in etlichen Gemeinden Grünflächen, Friedhöfe und Gärten.

Bauern sollen Ansitzmöglichkeiten dulden

Bauern sollen an ihren Feldern vermehrt Hochsitze und Schussschneisen dulden, sogar Entschädigungen bei Elchschäden wollen die Verbände ins Jagdgesetz aufnehmen, wenngleich die Zahl der nordischen Riesen gering ist im Land.

Die Flut von Paragrafen in feinstem Jägerlatein kann nicht vom Grundkonflikt ablenken: Minister und Umweltverbände auf der einen und Jäger sowie große Landnutzerverbände auf der anderen Seite liegen in mehreren Punkten über Kreuz: So will der Minister verschiedene Hebel nutzen, um die Jäger zu mehr Abschüssen zu verleiten.

Jagdverband: Jäger schießen schon extrem viel

Die Brandenburger Jäger seien mit ihren Abschüssen schon jetzt teilweise an ihrer Leistungsgrenze angelangt, sagte der Präsident des Landesjagdverbands, Wellershoff. Pro Saison schössen die märkischen Waidleute 100.000 Wildschweine, 60.000 Rehe und 10.000 Stück Rotwild. „Dahinter steckt schon ein unheimlicher Kraftakt“, so Wellershoff. Diese Zahlen seien nicht beliebig steigerbar.

Minister Vogel plant unter anderem, den eigentlichen Waldeigentümern mehr Anteil am Jagdgeschehen zu verschaffen, indem er die Pachtzeiten für die Jagdpächter verkürzt. Dagegen wehrt sich insbesondere der Jagdverband und schlägt eine Mindestpachtzeit von neun Jahren vor.

Minister will kürzere Jagdpachten

„Dem Landesjagdgesetz kommt erhebliche Bedeutung zu, da aktuell 99 Prozent der Waldbesitzer keine Möglichkeit haben, auf ihren eigenen Flächen zu jagen – und damit die Zahl der Rehe und Hirsche so anzupassen, dass sich ihr Wald von alleine verjüngen kann“, sagt Minister Vogel. Die Waldeigentümer seien dringend auf die Hilfe der Jägerschaft angewiesen, um das Wild zu reduzieren und den Baumsetzlingen so das Überleben zu sichern. „Aber nicht alle Jagdpächter teilen diese Auffassung. Dieser Interessengegensatz muss aufgelöst werden“, sagt Vogel. Die Vorschläge der Verbände hält der Grüne für „erste Ansätze“, der Entwurf zeige „aber noch nicht ausreichend Lösungen auf, um den dramatischen Zuständen in den Wäldern Brandenburgs zu begegnen“.

Einig sind sich Minister und Verbände darin, die Schadenshöhe in den Revieren („Verbissschäden“) zur Grundlage von Abschussplänen zu machen. Die Hochschule für nachhaltige Entwicklung in Eberswalde (HNE) könnte dazu die Fachkunde beisteuern.

Vermittelnde Töne kommen von Thomas Weber, dem Vorsitzenden des Waldbesitzerverbands. Man habe nun „Vorschläge zum praktikablen Handlungsrahmen für die Jägerschaft, die ihr Handwerk zukünftig stärker zielorientiert ausüben muss“, gemacht. Nun müssten verschiedene Interessengruppen in einen Dialog treten. „Jagdlicher Erfolg ist vom Dialog verschiedener Partner abhängig, weshalb die Landnutzer bei der Vermeidung von Wildschäden mitwirken müssen“, sagt auch Henrik Wendorff, Präsident des Landesbauernverbands.

