Unternehmen will Windräder über Brandenburg fliegen lassen

Weniger Lärm, bessere Windausbeute: In Brandenburg sollen fliegende Windkraftanlagen erprobt werden. Das Unternehmen Enerkite aus Kleinmachnow ( Potsdam-Mittelmark) ist derzeit auf der Suche nach geeigneten Standorten, um die sogenannten Flugwindkraftanlagen vom Prototypen bis zur Marktreife zu entwickeln. Dabei handelt es sich um einen Flugdrachen, der beim Aufsteigen in die Luft über eine Seilwinde Strom erzeugt.

Enerkite arbeitet seit mehreren Jahren an der Technologie. Gründer und Geschäftsführer Alexander Bormann geht davon aus, dass die ersten Anlagen in zwei bis drei Jahren auf den Markt gebracht werden können. „Unsere ersten Produkte richten sich vor allem an Märkte im Ausland“, sagt er. Es sei ihm aber wichtig, die Technologie in der Region zu entwickeln und unter realen Bedingungen zu testen und zu fertigen. „ Brandenburg bietet uns optimale Bedingungen“, sagt er.

Mehr Wind in der Höhe

Der Vorteil der Anlagen laut Bormann: Da sie in größere Höhen aufsteigen als herkömmliche Anlagen, liefern sie auch Strom, wenn es am Boden windstill ist. Wegen geringerer Bau-, Wartungs- und Rückbaukosten könne Windstrom auch deutlich günstiger produziert werden, so Bormann.

So funktioniert ein fliegendes Windrad Energiedrachen sind über einen Mast und einer Seiltrommel mit einem Generator am Boden verbunden. Um sie aufsteigen zu lassen, wir der Mast in Drehung versetzt. An kurzer Leine erreichen die Drachen Tempo und Auftrieb, um in die Luft steigen zu können. Dabei steigen sie bis auf 300 Meter Höhe. Strom erzeugt das System über eine Generatorwinde. Beim schnellen Aufsteigen entsteht durch das Drehmoment elektrische Energie, ähnlich wie bei einem Dynamo. Sobald die Drachen die maximale Höhe erreicht haben, werden sie wieder eingeholt. Dazu ist weniger Energie nötig als durch das Aufsteigen entsteht. Das Einholen dauert wenige Sekunden. Danach steigen sie wieder auf. Die fliegenden Windräder werden automatisch gesteuert. So soll es möglich sein, dass die Gleiter automatisch eingeholt werden, wenn sich beispielsweise ein Rettungshubschrauber nähert.

Jetzt sucht das Unternehmen nach einem geeigneten Teststandort in Brandenburg. Infrage kämen zum Beispiel Landwirtschaftsflächen oder auch größere Solarparks. Voraussetzung sei ein Mindestabstand von 600 Metern zur Wohnbebauung.

Forschungsprojekt mit der TU Berlin

Dass fliegende Windräder künftig flächendeckend stationäre Anlagen verdrängen, ist erst einmal nicht zu erwarten. Sie sind für den Einsatz in Katastrophengebieten oder als Ersatz für Dieselgeneratoren gedacht. Auch für energieintensive Unternehmen sei die Technik interessant, sagt Projektleiterin Jonna Beland vom Windkraftentwickler Teut, der an dem Drachen-Test beteiligt ist.

Alexander Bormann. Quelle: privat

Das Forschungsprojekt läuft mit der Technischen Universität Berlin und wird vom Bundeswirtschaftsministerium gefördert. Dabei sollen auch Sicherheitsfragen geklärt werden. Die Drachen sind mit drei Seilen mit der Bodenstation verbunden. „Wir müssen demonstrieren, dass durch unsere Technologie niemand zu schaden kommt. Ohne Sicherheit keine Genehmigung“, sagt Bormann. Außerdem will das Unternehmen untersuchen, ob fliegende Windkraftanlagen akzeptierter sind als klassische Windräder, weil sei leiser sein sollen.

Anlagen sollen automatisch auf- und absteigen

Die Anlagen sollen selbständig auf wechselnde Windverhältnisse reagieren. Über eine Seilwinde steigen sie ständig auf und ab. Die Drachen hängen an einem auf einem Container montierten Mast. Durch die Drehung des Mastes werden die Drachen in Schwung gebracht, bis sie genügend Geschwindigkeit und Auftrieb erreicht haben, um in die Lüfte zu steigen. Das Rückholen aus mehreren Hundert Metern erfolgt laut Bormann innerhalb weniger Sekunden.

Dass der Einsatz der Technologie wirtschaftlich interessant ist, zeigt das Interesse des US-Unternehmens Google, das vor einigen Jahren mehrere Millionen Dollar in die Firma Makani gesteckt hat, das ebenfalls Winddrachen entwickelt. Auch der Erdölkonzern Shell hat in das Unternehmen investiert. In Norwegen werden fliegende Windkraftanlagen erprobt, die jedoch über dem Meer zum Einsatz kommen sollen. Auch Eon lässt die Technologie derzeit erproben.

Von Torsten Gellner