Strom erstmals im Osten günstiger – aber wohl nicht lange

Die Entlastung der ostdeutschen Bundesländer bei den Strompreisen könnte sich in Folge der Corona-Pandemie schon im nächsten Jahr wieder erübrigt haben. Verbrauchern droht 2021 ein kräftiger Kostenanstieg.

Nach einer Prognose der Denkfabrik Agora Energiewende könnte die Umlage für den Ausbau der erneuerbaren Energien vor allem wegen des deutlich gesunkenen Strompreises an der Börse und des Einbruchs der Stromnachfrage durch die Corona-Krise von jetzt 6,8 Cent je Kilowattstunde auf ein Rekordhoch von etwa 8,6 Cent steigen.

Wenn der erwartete Anstieg der Ökostromumlage nicht politisch verhindert wird, könnte der Durchschnittspreis für eine Kilowattstunde Strom um sieben Prozent auf 32,2 Cent hochschnellen. Das hat das Vergleichsportal Verivox errechnet. Ein Drei-Personen-Haushalt mit einem Jahresverbrauch von 4000 Kilowattstunden müsse in diesem Fall mit Mehrkosten von 88 Euro rechnen.

Strompreis könnte Weg aus der Krise behindern

Wirtschaftsverbände forderten die Bundesregierung zum Handeln auf. „Wenn die Strompreise weiter ansteigen, könnte das eine schwere Bremse beim Weg aus der Krise sein“, sagte der stellvertretende Hauptgeschäftsführer des Industrieverbands BDI, Holger Lösch. Die Hauptgeschäftsführerin des Energieverbandes BDEW, Kerstin Andreae, sagte, es sei höchste Zeit zu handeln, um einen drastischen Anstieg der Strompreise zu vermeiden.

Dabei sah es bislang so aus, als könnten die Haushalte in Ostdeutschland mit günstigeren Stromkosten rechnen. Im Mai kostete Haushaltsstrom erstmals seit Jahren in den neuen Bundesländern etwas weniger als in Westdeutschland.

Brandenburger zahlen erstmals weniger

In Brandenburg zahlt ein Haushalt mit einem Jahresverbrauch von 4000 Kilowattstunden aktuell im Schnitt 1182 Euro, wie aus dem Verivox-Verbraucheratlas hervorgeht. In den westdeutschen Bundesländern sei die gleiche Strommenge mit durchschnittlich 1202 Euro rund 1,7 Prozent teurer. Noch 2017 habe das Kostengefälle zwischen Ost und West rund 4 Prozent zu Lasten der Verbraucher in den neuen Ländern betragen. 2009 lagen noch rund 70 Euro durchschnittlicher Preisunterschied zwischen den Regionen.

In dünn besiedelten Ländern werden die Kosten auf weniger Verbraucher umgelegt – höhere Stromrechnungen sind die Folge. Vor allem aber schlagen auch Investitionen in die Windenergie zu Buche. Die Netzentgelte machen etwa ein Viertel des Strompreises aus. Auf Druck von Ländern wie Brandenburg war eine schrittweise Angleichung der Netzkosten beschlossen worden. Das macht sich inzwischen bemerkbar.

Wer wechselt, kann sparen

Bedingt durch die sinkende Nachfrage wegen der Corona-Krise ist der Strompreis an den Börsen deutlich gesunken. Viele Verbraucher haben aber nichts davon. Anfang des Jahres, noch vor dem Preissturz, hatten dreiviertel aller Stromanbieter die Preise erhöht, berichtet das Portal Wechselpilot. Sie hatten Strommengen zu teureren Konditionen gekauft und möchten nun nicht auf den Kosten sitzen bleiben. Wer Neukunde ist, also den Anbieter wechsele, könne von den derzeit niedrigen Preisen profitieren.

Entlastungen bei den Strompreisen könnten auch Teil eines milliardenschweren Konjunkturpakets sein, über das die Spitzen der schwarz-roten Koalition nach Pfingsten entscheiden wollen.

Von Claus Haffert und Torsten Gellner