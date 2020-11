Potsdam

Die Personalsituation an Brandenburgs Kitas wird sich in den kommenden Jahren deutlich entspannen, weil die Geburtenzahlen weiter zurückgehen. Bis 2030 werden demnach rund 6.700 Kita-Erzieher weniger benötigt als derzeit, wie aus einer Prognose zum Personalbedarf für die Kinder- und Jugendhilfe in Brandenburg hervorgeht.

„Dies könnte sich als eine große Chance erweisen, Qualitätsverbesserungen im Land Brandenburg spürbar und nachhaltig umzusetzen“, sagte Thomas Rauschenbach, Direktor des Deutschen Jugendinstituts in München, der die Prognose gemeinsam mit Christiane Meiner-Teubner von der Technischen Universität Dortmund für das Land Brandenburg erstellt hat.

Kitas können wieder aus Bewerbern auswählen

Während die Zahl der älteren Kinder und Jugendlichen zunächst spürbar ansteigt, wird insbesondere die Zahl der bis zu sechsjährigen deutlich zurückgehen. Dies sei ein erwartbarer Echoeffekt des Geburtenrückgangs vor rund 30 Jahren, so Rauschenbach.

Rauschenbach sieht darin einen Richtungswechsel: In den vergangenen Jahren hatten Kitas erhebliche Probleme, ihre Stellen zu besetzen. Das dürfte sich nun ins Gegenteil verkehren: Die Kitas könnten wieder aus mehreren Bewerbern auswählen.

Bedarf in Erziehungshilfe steigt

Wohin aber mit den nicht benötigten Erziehern? Freiwerdende Personalressourcen könnten für weitere Qualitäts- und Personalschlüsselverbesserungen eingesetzt werden, sagte Bildungsministerin Britta Ernst ( SPD). So sei bereits vereinbart, dass der Betreuungsschlüssel im Krippenbereich bis zum Ende der Legislaturperiode kindgerechter werden soll. Eine Erzieherin soll dann nur noch rechnerisch für vier statt für fünf Kinder zuständig sein. Dafür würden 1560 Fachkräfte benötigt.

Lage in Potsdam bleibt angespannt

Zum anderen dürfte der Personalbedarf in der Erziehungshilfe, also bei der Betreuung von Kindern und Jugendlichen, die vorübergehend in Heimen untergebracht sind, steigen. Außerdem dürfte die Nachfrage nach Erziehern in den Schulen steigen, wenn Ganztagsangebote oder das inklusive Lernen ausgebaut werden.

Der Rückgang der Geburtenzahlen ist kein landesweites Phänomen, deswegen wird die Personalsituation in einigen Städten weiter angespannt bleiben. In der Landeshauptstadt Potsdam etwa und in anderen Bereichen des Speckgürtels sowie in Frankfurt (Oder) müsse im Kita-Bereich auch künftig noch mit einer Zunahme der Kinderzahlen gerechnet werden, heißt es in der Studie.

Von Torsten Gellner