Potsdam

Die in Brandenburg erfundenen Schulgesundheitsfachkräfte (SGFK) stehen finanziell vor einer unsicheren Zukunft. Die rot-schwarz-grüne Koalition hat sich bislang nicht auf eine weitere Finanzierung der 18 Schulkrankenschwestern einigen können, die an 27 märkischen Schulen im Einsatz sind. Im Dezember läuft die Finanzierung der Stellen aus.

Dabei rechnen sich die Fachkräfte nicht nur aus gesundheitlicher Sicht. Auch ökonomisch seien sie ein Gewinn. Das geht aus dem Evaluationsbericht des Modellprojekts hervor, der am Mittwoch im Gesundheitsausschuss des Landtags vorgestellt wurde.

Rettungswagen müssen seltener ausrücken

So müssen Rettungswagen deutlich seltener zu Schulen ausrücken, an denen Schulgesundheitsfachkräfte tätig sind. An Brandenburger Grundschulen mit solchen Fachkräften ging die Zahl der alarmierten Rettungswagen um 16 Prozent zurück, an Oberschulen um 13 Prozent, erklärte Catharina Maulbecker-Armstrong, Präventionsforscherin an der Technischen Hochschule Mittelhessen.

Der Einsatz der Schulkrankenschwestern wird seit 2017 parallel in Hessen und Brandenburg erprobt und untersucht. An hessischen Schulen ging die Zahl der alarmierten Rettungseinsätze sogar um rund 50 Prozent zurück. Dort ist eine Fachkraft für eine Schule tätig, während sie in Brandenburg an mehreren Schulen gleichzeitig im Einsatz sind.

Entlastung für Eltern chronisch kranker Kinder

Eine große Entlastung bieten die SGFK auch für Eltern von chronisch kranken Kindern. 50 bis 70 Prozent der Eltern von Kindern mit Diabetes würden ihre Arbeitszeit vorübergehend reduzieren, so Maulbecker-Arm-strong; 27 Prozent der Mütter würden ihre Arbeit sogar ganz aufgeben.

Nicht so, wenn sie ihr Kind an der Schule in guten medizinischen Händen sehen: Der Untersuchung zufolge lassen sich für jeden investierten Euro in eine Gesundheitsfachkraft 35 Euro an Steuer- und Abgabenausfällen verhindern. Den Kosten-Nutzen-Effekt hätten Untersuchungen in den USA bestätigt, wo Schulkrankenschwestern ähnlich wie in Finnland oder Großbritannien üblich sind. „Es sprechen alle Argumente dafür und alle Gruppen unterstützen das“, sagte Maulbecker-Armstrong. „Ich hoffe sehr, dass Sie ihr Modellprojekt verstetigen können.“

Am 31. Dezember aber laufen die Verträge für die 18 Fachkräfte aus. Im Gesundheitsausschuss herrschte am Mittwoch Einigkeit darüber, dass das Projekt weiter gehen müsse. Gesundheitsministerin Ursula Nonnemacher (Grüne) sagte, die Haushaltslage sei „extremst schwierig“. Sie sei darüber auch im Gespräch mit Bildungsministerin Britta Ernst (SPD). Man wolle alles Erdenkliche versuchen, sagte sie.

Von Torsten Gellner