Studie: Zehn Prozent weniger Fläche für Windräder in Brandenburg

Potsdam

Die neuen Abstandskriterien für Windräder, die sowohl die Kenia-Koalition in Brandenburg als auch die Bundesregierung planen, dürften den Bau neuer Anlagen einer Studie zufolge erheblich erschweren. Außerdem ist fraglich, ob das Brandenburger Ausbauziel von 10,5 Gigawatt bis zum Jahr 2030 erreicht werden kann.

Laut Koalitionsvertrag soll für neue Anlagen und die Aufrüstung bestehender Anlagen (Repowering) ein Mindestabstand von 1000 Metern zu Wohnbebauungen gelten. Das sieht auch das Klimaschutzpaket der Bundesregierung vor. Ein nun veröffentlichtes Gutachten im Auftrag des Bundeswirtschaftsministeriums kommt allerdings zu dem Schluss, dass bei einem Abstand von 1000 Metern bundesweit 10 bis 40 Prozent der potenziell verfügbaren Windkraftflächen wegfallen.

Deutlich weniger Fläche im Nordwesten

In Brandenburg würde sich der nutzbare Flächenanteil auf 89 Prozent verringern. Regional gibt es aufgrund der Siedlungsstruktur große Unterschiede. In der Planungsregion Prignitz-Oberhavel im Nordwesten würde der Anteil potenzieller Windkraftflächen auf 70 Prozent sinken. In der Region Havelland-Fläming läge der Flächenanteil bei 90 Prozent, in der Region Lausitz-Spreewald wären dagegen fast keine Änderungen zu erwarten. Am heftigsten wäre der Flächenausschluss in Schleswig-Holstein, wo an Land nur noch neun Prozent der bisher in Frage kommenden Windkraftgebiete genutzt werden könnten.

„Einerseits will man den Ausbau, andererseits unternimmt man alles, um die Sache zu verkomplizieren und zum Erliegen zu bringen“, kritisierte Jan Hinrich Glahr, Landesvorsitzender des Windenergieverbands Brandenburg. „Und das trotz Beteiligung der Grünen an der neuen Regierung.“

Harsche Kritik von Baerbock

Die Grünen-Vorsitzende Annalena Baerbock hatte bereits am Wochenende gegenüber dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND) die aus ihrer Sicht zu großen Mindestabstände als verheerend kritisiert. Gestern legte sie nach. In der jetzigen Form werde der geplante Abstand von 1000 Metern zum „Arbeitsplatzkiller“, sagte die Parteichefin.

In den vergangenen drei Jahren seien in der Windbranche so viele Arbeitsplätze verloren gegangen, wie es insgesamt in der Kohlebranche gebe – und für den Kohleausstieg habe man extra eine Kommission eingerichtet. „In der Windkraft passiert das einfach nebenbei“, sagte die Parteichefin, die ihre Kritik aber ausschließlich an Bundesumweltministerin Svenja Schulze ( SPD) adressierte – und nicht an Brandenburg, wo die Grünen künftig mitregieren.

Sogar 1500 Meter im Gespräch

In Brandenburg könnte man laut Koalitionsvertrag sogar noch einen Schritt weiter gehen. Es soll ein Mindestabstand von 1500 Metern geprüft werden für Siedlungen, die als besonders belastet gelten. Dafür hatte sich die CDU stark gemacht. Was aber unter einer besonders belasteten Siedlung zu verstehen ist, ist bisher nicht näher definiert. „Es steht zu befürchten, dass dies als Hintertür für Kommunen genutzt wird, die neue Windräder verhindern wollen“, sagte Glahr. Für den Ausbau wäre das fatal, meint er. Nach Berechnungen seines Verbandes könnten dann sogar bis zu 50 Prozent der potenziellen Windkraftstandorte wegfallen.

Offen ist auch, wie Brandenburg mit der Windkraftabgabe in Höhe von 10 000 Euro pro Windrad umgeht, die erst in diesem Sommer beschlossen worden war. Das Geld soll unmittelbar in die Kassen der betroffenen Kommunen fließen und so die Akzeptanz vor Ort erhöhen. Der Bund plant nun eine weitere Form der Beteiligung. Die Kommunen sollen über die Grundsteuer am Ertrag von Windkraftanlagen beteiligt werden. Beides zusammen würde zu einer Doppelbelastung führen und dazu, dass der Ausbau in Brandenburg noch schleppender vorangehe, warnte Glahr.

Schließlich sorgt noch die Möglichkeit des sogenannten „Opt out“ für offene Fragen. Der Bund will Kommunen die Möglichkeit geben, geringere Abstandsregelungen festzulegen. Dafür soll dann noch mehr Geld über die Grundsteuer fließen – ganz unabhängig davon, wie die Landesregelungen aussehen.

Von Torsten Gellner