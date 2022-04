Potsdam

In Brandenburg ist etwa jeder Dritte kommunale Amts- oder Mandatsträger bisher mindestens einmal mit Beleidigung, Bedrohung oder körperlicher Gewalt konfrontiert worden. Das ist das Ergebnis einer wissenschaftlichen Studie im Auftrag des brandenburgischen Innenministeriums, die am Montag in Potsdam präsentiert wurde.

Autor der rund 200-seitigen Untersuchung ist der Sozialwissenschaftler Prof. Joachim Klewes von der Politikberatungsfirma Change Center.

Besonders betroffen: Mitglieder von Kreistagen

Danach haben 35,5 Prozent der befragten Amts- und Mandatsträger auf kommunaler Ebene seit 2014 „mindestens einmal“ persönlich eine Beleidigung, Bedrohung, Sachbeschädigung oder Gewalt erlebt.

Von Übergriffen besonders betroffen sind danach Mitglieder in den 14 Kreistagen und vier Stadtverordnetenversammlungen sowie Amtspersonen wie haupt- oder ehrenamtliche Bürgermeister, Amtsdirektoren, Landräte, Oberbürgermeister. Mehr als jeder Zweite (52 Prozent) hat der Studie zufolge einen solchen Angriff bislang schon einmal erlebt. Dazu zählen Einschüchterung, Hetze oder Gewalt.

Knapp 1500 Kommunalpolitiker (von landesweit 7000) hätten sich mit ausgefüllten Fragebögen an der Studie beteiligt. Das sei mit 21,5 Prozent ein hoher Wert und damit repräsentativ, so die Autoren der Studie.

Dreimal so viele Angriffe in Städten im Vergleich zu Dörfern

Festgestellt wurde in Brandenburg ein Stadt-Land-Effekt. Etwa dreimal so viel Angriffe gab es in Städten über 20.000 Einwohnern im Vergleich zu Dörfern. Überdurchschnittlich häufig sind Frauen Opfer von Hetze, Einschüchterung und Gewalt (39 Prozent) gegenüber Männern (34 Prozent).

Überdurchschnittlich häufig sind Kommunalpolitiker von AfD (69,8 %), Grünen (46,1 %), Linken (43,6 %) und Freien Wähler (41,6 %) Ziele von Angriffen. Sie liegen über dem Durchschnitt von 35 Prozent der Betroffenen.

Am häufigsten wurden Politiker beleidigt (von einem Drittel), bei Frauen spiele oft ein sexistischer Hintergrund eine Rolle. Jeder Fünfte berichtete von Bedrohungen, in einer Minderheit auch gegen Familienmitglieder.

Die Studie kommt auch zu dem Schluss, dass besonders häufig Kommunalpolitiker Ziel von Angriffen werden, die sich „inhaltlich klar für oder gegen bestimmte kommunalpolitische Themen positioniert“. Als Beispiele werden das Aufstellen von Windrädern, der Kohleausstieg oder die Errichtung von Flüchtlingsheimen genannt.

Dunkelziffer hoch: Viele Betroffene bringen Angriffe nicht zur Anzeige

Die Dunkelziffer von Angriffen dabei dürfte hoch sein. Es gebe insgesamt eine geringe Bereitschaft, Übergriffe zur Anzeige zu bringen, betonen die Autoren. Rund drei Viertel aller in der Studie erfassten Betroffenen hätten angegeben, Angriffe nicht angezeigt zu haben – obwohl oftmals die Täter bekannt seien. Als Grund wurde meist gesagt, dass die Strafverfolgung meist sowieso nichts bringe. Aus den Befragungen sei überdies ein weit verbreiteter Vertrauensmangel in Polizei und Justiz hervorgegangen, hieß es weiter.

Weniger häufig werden in Brandenburg über digitale Medien Angriffe erlebt. Der Grund: Mehr als zwei Drittel der Amts- und Mandatsträger ist nicht in sozialen Medien unterwegs. Allerdings berichten drei Viertel von denjenigen, die Twitter oder Facebook nutzen, von vielfach schwer zu ertragender Hetze und von Drohungen.

Von Igor Göldner