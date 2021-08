Potsdam

Brandenburgs Innenministerium hat dem Bund zugesagt, sich unverzüglich um die Erstaufnahme afghanischer Ortskräfte  zu kümmern. Alle notwendigen Vorbereitungen seien getroffen, hieß es am Dienstag. Die ersten Ortskräfte würden am frühen Donnerstagmorgen in der landeseigenen Aufnahmeeinrichtung in Doberlug-Kirchhain (Elbe-Elster) erwartet. Danach werde mit weiteren Ankömmlingen alle ein bis zwei Tage gerechnet.

Die ehemalige Kaserne bietet insgesamt rund 1500 Plätze, ein erheblicher Teil davon ist nicht belegt. Nach Auskunft von Ministeriumssprecher Martin Burmeister sind zunächst 200 Plätze in der Einrichtung für afghanische Ortskräfte reserviert, die Kapazität könne bei Bedarf auf 350 hochgefahren werden. Es gehe darum, die Menschen direkt nach ihrer Ankunft am Flughafen aufzunehmen. An welchen Flughäfen die Afghanen ankommen werden, sei noch nicht ganz klar, sagte Burmeister. Der BER in Schönefeld (Dahmes-Spreewald) werde wegen des Nachtflugverbots wohl nicht darunter sein.

Lesen Sie auch Das erlebte MAZ-Volontär Steve Reutter 2018 bei der Bundeswehr in Afghanistan

Innenminister Michael Stübgen (CDU) sagte zu dem Angebot an den Bund: „Brandenburg hat die Kapazitäten und Brandenburg steht bereit. Schnelle Hilfe ist jetzt entscheidend. Brandenburg kann sich aber nur um Menschen kümmern, wenn sie vorher aus Afghanistan gerettet wurden.“ Er erwarte von der Bundesregierung, „dass sie alles unternimmt, um so viele zu retten wie möglich“. Deutschland dürfe seine afghanischen Helfer nicht im Stich lassen, so Stübgen. Die Vereinbarung zwischen Brandenburg und dem Bund war am späten Montagabend getroffen worden.

Nach drei bis vier Tagen Weiterreise in andere Bundesländer

Zum Ablauf erklärte das Innenministerium, die Afghanen erhielten in Brandenburg ein Hygienepaket, bei Bedarf auch medizinische Unterstützung und Kleidung. Wenn die Formalitäten erledigt seien, würden die Menschen „von den aufnehmenden Bundesländern abgeholt“. Man rechne mit drei bis vier Tagen Aufenthalt in Brandenburg.

Der Newsletter direkt aus dem Newsroom Die Top-Themen, die Brandenburg bewegen - und alle Infos zur Corona-Pandemie. Täglich von der Chefredaktion in Ihr Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Bei der Ankunft müssen die Ortskräfte und ihre Familienangehörigen einen Corona-Schnelltest absolvieren. Vor der Weiterleitung in andere Bundesländer ist zusätzlich ein PCR-Test vorgesehen. Falls notwendig können in Doberlug-Kirchhain Quarantänebedingungen für bis zu 200 Personen geschaffen werden.

Doberlug-Kirchhain ist Aufnahmestelle

Brandenburg übernimmt seit dem 27. Juli eine weitere bundesweite Aufgabe: Ebenfalls in Doberlug-Kirchhain werden im Rahmen des so genannten Resettlement-Programms des UN-Flüchtlingshilfswerks (UNHCR) Personen mit Asylanspruch aus Flüchtlingslagern im Ausland geholt und in Deutschland (und anderen Ländern) untergebracht. Dabei handelt es sich um eine Lehre aus der Flüchtingskrise 2015, als viele Menschen sich aus überfüllten Lagern auf den Weg nach Europa machten. Es handelt sich gewissermaßen um eine Vorauswahl unter Flüchtlingen, die zum Beispiel in Lagern in Jordanien, Kenia, Ägypten oder Niger stattfindet.

2500 Geflüchtete sollen bis Ende des Jahres in 15 Flügen nach Deutschland und dann weiter nach Doberlug-Kirchhain gebracht werden. Von dort werden sie – so wie auch die jetzt ankommenden Ortskräfte aus Afghanistan – gemäß dem Königsteiner Schlüssel auf die Bundesländer verteilt. Brandenburg erhält danach drei Prozent dieser Menschen zugeteilt.

Die afghanischen Ortskräfte müssen – anders als die Resettlement-Kandidaten – zunächst kein Asylverfahren durchlaufen. Sie sollen Visa erhalten, die ihren Aufenthalt in Deutschland legitimieren.

Von Ulrich Wangemann und Thorsten Keller