Potsdam

Brandenburgs Umwelt-und Agrarminister Axel Vogel (Grüne) hat eine neue Staatssekretärin gefunden. Nachdem die bisherige Staatssekretärin Silvia Bender ins Bundesministerium von Cem Özdemir (Grüne) gewechselt ist, hat Vogel Anja Boudon gewinnen können.

Die 53-Jährige kommt aus der Hamburger Umwelt- und Agrarbehörde. Sie hatte zuvor einige Jahre lang einen bäuerlichen Betrieb in der Auvergne in Frankreich geleitet, wie die Staatskanzlei am Dienstag mitteilte.

Auch im Bildungsministerium von Britta Ernst (SPD) gibt es einen Neuzugang. Der Rostocker Steffen Freiberg wird dort Staatssekretär. Er hatte diesen Posten bisher im Bildungsministerium von Mecklenburg-Vorpommern inne.

Ernsts bisherige Staatssekretärin Ines Jesse wechselt wiederum in ihr Heimatland MV: Sie tritt dort am 10. Januar eine Staatssekretärsstelle im Wirtschaftsministerium an.

Von MAZ-Online