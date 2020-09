Potsdam

Stundenlohn 17,19 Euro, eine „interessante Aufgabe“ und ein „schöner Einatzort“: Mit diesem Dreiklang sucht der Brandenburger Landtag nach Aushilfen, die am Einheitswochenende 3./4. Oktober in Potsdam den Besucher-Service des Parlaments verstärken.

Hannes Harthun, im Landtag für politische Bildung zuständig, erklärte auf MAZ-Nachfrage, 17,19 Euro sei der übliche Stundensatz für Aushilfen in der Besucherbetreuung. Für den 3./4. Oktober würden 13 zusätzliche Kräfte gesucht. Zu ihren Aufgaben gehöre es unter anderem, Gymnastikbälle zu desinfizieren.

Die Bälle seien Teil eines interaktiven Kunstprojekts von Mikos Meininger im Innenhof des Landtags, sagte Harthun, der auch der Ansprechpartner für potenzielle Bewerber ist (hannes.harthun@landtag.brandenburg.de).

Der Landtag am Alten Markt in Potsdam ist am 3. und 4. Oktober jeweils ab 11 Uhr für das Publikum geöffnet; am Samstag bis 17, am Sonntag bis 18 Uhr.

