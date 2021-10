Potsdam

Rund 1000 Anwohner in den Landkreisen Spree-Neiße und Oberspree-Lausitz haben zunächst weiter keinen Strom. Die Beseitigung der Störung werde vermutlich noch den ganzen Tag dauern, sagte ein Sprecher des Energieversorgers envia Mitteldeutsche Energie AG in Chemnitz. „Wir sind da noch nicht über den Berg.“

Durch den Sturm hätten herabfallende Äste Stromleitungen zerstört, Strommasten seien beschädigt worden. Im Bereich des Energieversorgers in Brandenburg, Sachsen-Anhalt und Sachsen sind den Angaben zufolge insgesamt 3000 Kunden ohne Strom.

Während der Sturm im Laufe des Freitags in Brandenburg wieder an Fahrt aufnehmen soll, hat er bereits sein erstes Todesopfer in der Mark gefordert. Ein Lokführer ist in der Uckermark von herabfallenden Ästen erschlagen worden. Er war aus seiner Fahrerkabine gestiegen, um die Schienen von einem umgestürzten Baum zu befreien.

