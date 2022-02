Potsdam

Die Menschen Brandenburg müssen mit stürmischem Wetter rechnen, der Deutsche Wetterdienst (DWD) erwartet ein Unwetter mit Orkanböen und Gewitter. „Es wird sehr wechselhaft und stürmisch“, sagte ein Sprecher. Schon im Laufe des Mittwochs wird es sehr windig, dabei können auch einzelne Sturmböen auftreten.

Ab dem Mittwochabend zieht dann ein Sturm mit schweren Böen (bis 100 Kilometern pro Stunde) und einzelnen Orkanböen auf. Und in der Nacht zum Donnerstag gibt es eine „weitere Windzunahme“ und am gesamten Donnerstag anhaltend Sturmböen, schwere Sturmböen und Orkanartige Böen. Dazu kommen in der Nacht zum Donnerstag sowie am Donnerstag einzelne, teils schwere Gewitter mit Graupelschauern. Erst in der Nacht zum Freitag soll der Wind wieder abflauen.

Amtliche Unwetterwarnung des Deutschen Wetterdienstes

Der DWD weist aber bereits jetzt auf künftige Gefahren hin: Demnach drohe auch von Freitag auf Samstag erneut eine „schwere Sturm- oder Orkanlage“. Dort sei die Unsicherheit der Vorhersage aber noch groß. Die Experten empfehlen deswegen, die Entwicklung des Wetters in den kommenden Tagen aufmerksam zu beobachten.

Für den Mittwochabend und den Donnerstag hat der DWD eine Unwetterwarnung herausgegeben und warnt davor, vor die Tür zu gehen. Demnach können bei Sturmböen Bäume entwurzelt und Dächer beschädigt werden. Der DWD schreibt: „Achten Sie auf herabstürzende Äste, Dachziegel oder Gegenstände. Schließen Sie alle Fenster und Türen! Sichern Sie Gegenstände im Freien! Vermeiden Sie möglichst den Aufenthalt im Freien!“

Hier gilt die Warnung:

So ist das Wetter aktuell:

Wie entsteht ein Orkan?

Orkane können im Herbst und Winter über dem Nordatlantik entstehen und mit dem Westwind in Richtung Europa ziehen. Wegen des noch warmen Wassers im Atlantischen Ozean steht der polaren Kaltluft nur wenig weiter südlich milde Meeresluft entgegen.

Durch den Temperaturgegensatz entstehen in der oberen Atmosphäre extrem starke Winde, die die Entstehung von Orkanen begünstigen. Von einem Orkan sprechen die Meteorologen immer dann, wenn der Wind mindestens zehn Minuten lang mit einer Geschwindigkeit von 118 Kilometern pro Stunde oder mehr weht.

Wie werden Windstärken berechnet?

Windgeschwindigkeiten werden mit der Beaufort-Skala gemessen. Sie wurde von dem englischen Admiral Francis Beaufort (1774—1857) entwickelt. Die Skala reicht vom leisen Luftzug der Stärke 1 bis zum Sturm der Stärke 9 mit 88 Stundenkilometern, bei dem erste Dachziegel herabfallen. Ein schwerer Sturm (10) mit bis zu 102 Kilometern in der Stunde kann dicke Äste abbrechen.

Der orkanartige Sturm (11) reicht bei bis zu 117 Kilometern, um ganze Bäume zu entwurzeln. Bei stärkerem Wind (12) ist ein Orkan erreicht, der schwere Verwüstungen anrichten kann. An Küsten wirbelt er große Wassermassen auf, die in Brechern einen Druck von mehreren Tonnen pro Quadratmeter verursachen können.

Von RND/dpa