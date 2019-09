Potsdam

Extrem stürmisch und nass hat die Woche in Berlin und Brandenburg begonnen. Tief „Mortimer“ sorgte am Montag für teils orkanartige Böen, Starkregen und vereinzelt Gewitter, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Es wurden Windböen mit einer Geschwindigkeit von bis zu 115 Kilometern pro Stunde erwartet.

+++ Baum auf dem Gleis: S7 strandet in Grunewald

In Grunewald sitzen Fahrgäste der S7 fest, die auf dem Weg nach Potsdam waren. Die Strecke war zwischen Grunewald und Potsdam unterbrochen. Inzwischen fährt die S7 wieder – zwischen Westkreuz und Potsdam aber derzeit nur im 20-Minuten-Takt. Im gesamten S-Bahn-Netz könne es zu Verspätungen und Ausfällen kommen, twitterte die S-Bahn-Berlin.

Aussteigen einmal anders: Die Fahrgäste verlassen den Zug am S-Bahnhof Grunewald über das Führerhäuschen. Quelle: Jan Russezki

Auch im Fernverkehr mussten Passagiere mit massiven Einschränkungen rechnen. So waren beispielsweise die Strecken von Berlin nach Hamburg und Hannover für mehrere Stunden gesperrt. Seit 11 Uhr läuft der Fernverkehr nach DB-Angaben aber wieder.

+++ Baum stürzt auf Frau

Im Landkreis Ostprignitz-Ruppin in Neuruppin begrub ein Baum eine Frau unter sich. Die 44-Jährige war laut Polizeiangaben ansprechbar.

+++ Landesgartenschau bleibt heute geschlossen

Wegen Gefahren durch herabfallende Äste für Besucher und Mitarbeiterbleibt in Wittstock/ Dosse die Landesgartenschau ( Laga) am Montag geschlossen. Das teilte Laga-Sprecher Matthias Bruck mit. Besonders gefährdet sei demnach der Friedrich-Ebert-Park „mit uraltem Baumbestand“. Die Landesgartenschau läuft noch bis zum kommenden Sonntag. In Oranienburg ( Oberhavel) wurde vorsichtshalber der Alte Park gesperrt.

+++Ruhetag für Zootiere

In Berlin bleiben der Tierpark und der Zoo am Montag wegen des Sturmtiefs geschlossen. Gleiches gilt für den Tierpark in Cottbus.

+++ Baum fällt auf Garage

In Pritzwalk

fiel gegen 9.30 Uhr ein Baum auf eine Garage. Erste Sturmeinsätze werden zudem aus Wittenberge, Lenzener Chaussee beim WEZ, wo ein Baum auf einen Lkw gefallen ist, und Lockstädt gemeldet, wo in Richtung Gülitz ein Baum auf der Straße lag.

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnte vor möglichen Gefahren wie entwurzelten Bäumen und herabstürzenden Ästen oder Dachziegeln. Die Polizei Brandenburg riet Autofahrern, besonders vorsichtig zu fahren.

Von RND/MAZonline