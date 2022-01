Brandenburg

Der Januar wird zum Ende mit Sturmtief Nadia noch einmal richtig ungemütlich – vor allem für den Norden und Nordosten. In ganz Deutschland erwartet der Deutsche Wetterdienst (DWD) markantes bis stürmisches Wetter am Wochenende. Die amtliche Unwetterwarnung betrifft auch weite Teile Brandenburgs.

Ungemütliche Nacht

In nahezu ganz Brandenburg warnt der DWD vor Sturmböen, beginnend ab 16 Uhr am heutigen Samstag den 29. Januar. Besonders betroffen ist die Uckermark und die Fürstenberg/Havel-Region. Dort können ab 20 Uhr vereinzelt orkanartige Böen auftreten. Der Höhepunkt des Sturms wird in der Nacht auf den Sonntag erwartet und kann bis zum Sonntagvormittag andauern.

Orkantief Nadia fegt über ganz Deutschland

Fast das gesamte Bundesgebiet ist vom Orkantief betroffen. Für die Nord- und Ostseeküsten hat der DWD Flutwarnungen herausgegeben ebenso für das Hamburger Elbgebiet und den Küsten Niedersachsens – dort können die Böen 110 bist 120 Kilometer pro Stunde erreichen. Lediglich der äußerste Südwesten Deutschlands wird voraussichtlich vom Sturmtief verschont bleiben.

Keine richtige Entwarnung

Laut DWD lässt der Sturm am Sonntag Nachmittag im Tagesverlauf nach. Zwar verlaufe der Tag bei 4 bis 8 weitestgehend freundlich, aber eine richtige Entwarnung gäbe es nicht: „In der Nacht zum Montag und am Montag droht dann neues Ungemach“, so ein Meteorologe des DWD. Das Wetter soll im Laufe der Woche weiterhin sehr wechselhaft bleiben.

Von MAZonline