Potsdam

90 Gebiete in Deutschland haben nach Erkenntnissen der Bundesgesellschaft für Endlagerung günstige geologische Voraussetzungen für ein Atommüll-Endlager. Der lange diskutierte Salzstock Gorleben in Niedersachsen ist nicht darunter – dafür aber mehrere Regionen in Brandenburg, vor allem im Westen des Landes. Das geht aus dem am Montag veröffentlichten Zwischenbericht Teilgebiete hervor.

Berücksichtigt man die Überlagerung einiger Gebiete, ist laut Bericht in Deutschland ein Anteil von 54 Prozent der Landesfläche als Teilgebiet ausgewiesen. Teilgebiete liegen etwa in Bayern, Baden-Württemberg und Niedersachsen, aber neben Brandenburg auch in weiteren ostdeutschen Bundesländern.

In Brandenburg kommen Tongesteine und Salzstöcke in Frage

Die nun vorgestellte Karte ist entsprechend großflächig eingefärbt und zeigt Gebiete an, die in Frage kommen. In Brandenburg sind es vor allem große Flächen Tongesteins im Westen des Landes, die sich von Neuruppin, Rathenow, Brandenburg/Havel bis nach Potsdam ziehen. Teile dieser großflächigen Tonvorkommen, sind auch im Osten zwischen Eisenhüttenstadt, Lübben und Cottbus eingezeichnet.

Dazu kommen in Brandenburg auch einzelne Salzstöcke in Brandenburg in Frage. Diese Gebiete sind weitaus punktueller. Einzelne dieser Salzstöcke in sogenannter steiler Lagerung liegen vor allem im Norden des Landes – unter anderem westlich von Pritzwalk, östlich von Wittstock/ Dosse, sowie nordwestlich und östlich von Neuruppin. Ein größeres Salzvorkommen ist auch im Süden Brandenburg/ Havels eingezeichnet. Gleichzeitig sind auch Salzvorkommen in stratiformer, also flacher Lagerung möglich – hier kommt in Brandenburg eine Region zwischen Luckenwalde, Jüterbog und Lübben in Frage.

Zwischenbericht noch keine Vorfestlegung

Eine Vorfestlegung auf einen Standort ist mit dieser ersten Karte aber noch längst nicht verbunden. Das zeigt sich alleine in der Größe der nun ausgewiesenen Gebiete, die sich in ganz Deutschland auf einer Fläche von fast 200.000 Qadratkilometern erstrecken. Alleine die Tonvorkommen, die in Brandenburg die räumlich größte Fläche der möglichen Gebiete ausmachen, sind in der ganzen Republik auf 130.000 Quadratkilometern ausgewiesen. Zum Vergleich: Brandenburg nur knapp 30.000 Quadratkilometer groß.

In den kommenden Monaten und Jahren werden die möglichen Standorte nach und nach weiter eingegrenzt, indem weitere Kriterien – etwa die Bevölkerungsdichte – berücksichtigt werden. So ist es kaum denkbar, dass der Atommüll direkt unter der Landeshauptstadt Potsdam gelagert wird – auch wenn dort nun ein Tongestein eingezeichnet ist.

Dennoch dürfte die Debatte über die Endlagerung von hoch radioaktivem Atommüll damit in Fahrt kommen – vor allem in den Gebieten, die nun näher unter die Lupe genommen werden sollen. Bereits im Vorfeld hatten Aktivisten von der Nichtregierungsorganisation in verschiedenen Regionen Brandenburgs über die Möglichkeit eines möglichen Endlagers in Brandenburg informiert – und die Suche kritisiert

Die drei Möglichkeiten: Salz, Ton oder Kristallin

Das Endlager soll unterirdisch in Salz, Ton oder Kristallin, also vor allem Granit, entstehen. 2031 soll der Standort gefunden sein, ab 2050 sollen Behälter mit strahlendem Abfall unterirdisch eingelagert werden.

Der Bericht listet erst einmal alle Regionen in Deutschland auf, „die günstige geologische Voraussetzungen für die sichere Endlagerung radioaktiver Abfälle erwarten lassen“, so schreibt es das entsprechende Gesetz vor. Deswegen sind es noch ziemlich viele und teils auch recht große Gebiete. Konkreter wird es erst in den kommenden Jahren. Aus den Teilgebieten werden sogenannte Standortregionen ausgewählt, die übertägig genauer erkundet werden. Einige davon werden dann auch untertägig erforscht.

Suche nach Ärger um Gorleben neu gestartet

Nach langem Ärger um den Salzstock Gorleben wurde die Endlager-Suche komplett neu gestartet. Ausgehend von einer „weißen Landkarte“, auf der erst mal jeder Ort grundsätzlich in Frage kommt, werden mögliche Standorte nun nach wissenschaftlichen Kriterien nach und nach eingegrenzt. Am Ende soll dann aber die Politik die Entscheidung über den Standort treffen - basierend auf den wissenschaftlichen Erkenntnissen. Über verschiedene Formate können sich Bürger, Gemeinden und Organisationen in den Prozess einbringen.

Von Ansgar Nehls/dpa