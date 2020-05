Potsdam

Als „verwirrten alten Mann“, der orientierungslos durch Berlin stolpert und den Führerbunker sucht, um dort einen Kranz niederzulegen, verspottet das Satire-Portal „Der Postillon“ den AfD-Ehrenvorsitzenden Alexander Gauland (79). Er wird dabei im Bild gezeigt, aber nicht namentlich erwähnt.

Der kurze Text wurde am Freitag hochgeladen, dem 8. Mai also, der im demokratischen Konsens der Bundesrepublik Deutschland als „ Tag der Befreiung“ gefeiert wird. Der Politiker aus Potsdam und weite Teile der AfD sehen das anders („Tag der absoluten Niederlage“). Gauland hatte diese Position wenige Tage vor dem 75. Jahrestags des Kriegsendes in einem Interview bekräftigt.

Anzeige

Der Postillon wirft mit seiner Satire zugleich die Frage auf, ob man auf die provokante Geschichtsklitterung der AfD nicht besser mit Humor reagieren sollte als mit moralischer Empörung. Auslachen statt ernst nehmen also. Textauszug: "Hallo? Wissen Sie zufällig, wo genau der Bunker unseres Führers Adolf Hitler ist?", fragt der Senior eine Frau, die gerade ihren Dackel gassi führt. "Ich möchte dort um den Verlust eines tollen Mannes trauern und natürlich auch, weil wir heute vor 75 Jahren den Krieg verloren haben. Das hat uns ja leider viele tolle Gestaltungsmöglichkeiten geraubt."

Weitere MAZ+ Artikel

Gaulands verquerer Stolz auf die „Leistungen deutscher Soldaten in zwei Weltkriegen“ taucht in dem Postillon-Text ebenso auf wie das „Vogelschiss“-Zitat über die NS-Zeit.

Von MAZonline