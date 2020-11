Eberswalde

Eine Umfrage der Technischen Universität Berlin auf dem Höhepunkt des Corona-Lockdowns im Frühjahr lieferte Erstaunliches zu Tage: Viele Menschen konnten erstmals seit langem wieder richtig ausschlafen. Jedenfalls gaben die Befragten an, durch die Zeit, die sie jetzt nicht mehr mit Arbeit, Einkäufen, Reisen, Kultur und Treffen verbringen konnten, täglich im Schnitt 30 Minuten länger zu schlafen. Ein elementares Bedürfnis, das im Alltag oft vernachlässigt wird.

Selbstverständliches überdenken

Die Corona-Krise gibt insofern Gelegenheit, scheinbar Selbstverständliches zu überdenken. Darauf deuten Ergebnisse aus dem Logbuch der Veränderungen der Hochschule für nachhaltige Entwicklung Eberswalde (HNEE) hin. Einschränkungen, die vorher als unzumutbar gegolten hätten, wurden zumindest im Frühjahr auch ohne Kontrolle und Sanktionen befolgt. Die Logbuchschreiber gaben an, dadurch auch Positives erfahren zu haben, zum Beispiel mehr Ruhe und mehr Zeit für die Familie, berichtet Benjamin Nölting, der das Forschungszentrum Nachhaltigkeit, Transformation und Transfer an der HNEE leitet.

Anzeige

Ressourcenverbrauch muss sinken

Macht das Hoffnung in Bezug auf die im Hintergrund schwelende Klimakrise? „Ob auch Einschränkungen im Interesse des Klimaschutzes akzeptiert würden, lässt sich schwer prognostizieren“, sagt Nölting. Ohne Einschränkungen beim Ressourcenverbrauch aber werde es nicht gehen, denn die planetarischen Grenzen seien schon überschritten, der heutige Wohlstand gehe auf Kosten künftiger Generationen wie auch der ärmeren Teile der Weltbevölkerung. Die Klimaveränderungen hätten ein Umsteuern auf die Tagesordnung gesetzt. „Dabei wird es nicht reichen, den Ressourcenverbrauch durch erhöhte Effizienz in der Produktion zu senken“, betont der Wissenschaftler. Vielmehr seien auch Einschränkungen des materiellen Wohlstands unumgänglich.

Mehr Wünsche bedeuten nicht mehr Lebensqualität

Das Beispiel mit wiedergewonnenen Zeit zum Ausschlafen macht Nölting zufolge allerdings klar, dass Einschränkungen nicht nur Verzicht bedeuten müssen. Das Konzept heißt Suffizienz. Die Wortwurzel suffizient lässt sich mit hinreichend oder genügend übersetzen. Es geht darum, wesentliche menschliche Bedürfnisse gut zu erfüllen, dann aber innezuhalten und nicht den Katalog der Wünsche ständig zu erweitern. Technische Verbesserungen führten schließlich nicht unbedingt zu mehr Lebensqualität, so Nölting. So habe der Ausbau des Straßenverkehrs nicht dazu geführt, dass wir schneller ans Ziel kommen und weniger Zeit im Auto verbringen, sondern lediglich immer weitere Strecken zur Arbeit oder zum Einkaufen zurücklegen. Ein weiterer Aspekt: In der Wohlstandsgesellschaft werden mehr Möglichkeiten der Selbstverwirklichung angehäuft, als tatsächlich ausgeschöpft werden können. Der Effekt kann ein permanentes Stressgefühl sein. Suffizienz im Sinne eines rechten Maßes wäre dann ein Ausweg.

Eine Hürde: Ungleiche Verteilung von Einkommen und Besitz

Einfach wird es nicht, für unsere auf Wachstum aufgebaute Gesellschaft neue Modelle der Regulation zu finden. „Vielleicht wurde durch Corona eine Krisenbewältigungskompetenz eingeübt, auf die wir aufbauen können“, hofft Benjamin Nölting. Das werde jedoch nicht gehen, ohne die extrem ungleiche Verteilung von Einkommen und Besitz anzugehen. Diese wachsenden Unterschiede zwischen Arm und Reich destabilisierten die westlichen Gesellschaften immer mehr, ganz unabhängig von den Verwerfungen durch Corona und klimabedingte Naturkatastrophen.

Von Ulrich Nettelstroth