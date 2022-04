Potsdam

Die Niederländerin Susanne Buiter (51) wird am 15. Mai offiziell ihre Stelle als Wissenschaftliche Vorständin des Helmholtz-Zentrums Deutsches Geoforschungszentrum (GFZ) in Potsdam antreten.

Warum haben Sie sich beim Geoforschungszentrum in Potsdam beworben?

Susanne BuiterDer Hauptgrund ist, dass es eben das Geoforschungszentrum ist. Ich hätte mich sonst bei keinem anderen Institut beworben. Das GFZ ist einzigartig. Auf Englisch würde man sagen: Unique! Es hat mich einfach sehr gereizt, eine Stelle bei so einem Zentrum zu bekommen. Das GFZ ist stark in der Grundlagenforschung. Zugleich gibt es dort ein Verständnis dafür, wo diese Forschung unserer Gesellschaft helfen kann, zum Beispiel bei der Bewältigung von Naturgefahren, bei der Erkundung von Bodenschätzen oder bei dem Erschließen neuer Energiequellen. Das GFZ ist sehr stark darin, Grundlagenforschung und Anwendung miteinander zu verbinden. Das ist einfach herausragend. Und ich freue mich sehr darauf, dass ich das GFZ dabei unterstützen darf.

Hatten Sie als Wissenschaftlerin schon zuvor Kontakte zum GFZ?

Ja sicher, ich war schon verschiedene Male dort auf Besuch. Das erste Mal war im Jahr 1999, dann hatten wir 2010, 2011 einen wissenschaftlichen Austausch und ich war auch oft auf Tagungen dort.

Wie gefällt Ihnen der Standort Telegrafenberg?

Ach, das ist ja superschön. Alles im Grünen, eine sehr schöne Gegend.

Deutschland ist sehr gut in der Geoforschung

Wie passt Ihr bisheriger Forschungsgegenstand Geotektonik zu dem, was am GFZ geschieht?

Von meinem Hintergrund her bin ich Geophysikerin. Das hat einen engen Bezug zur Erforschung der festen Erde, was natürlich das Hauptthema des GFZ ist. Ich bin wegen meiner Professor in Aachen ja jetzt schon seit zwei Jahren in Deutschland und konnte mich so auch etwas vertrauter machen mit der deutschen Forschungslandschaft. Ich habe jetzt schon in vielen Ländern gearbeitet, aber was mir in Deutschland aufgefallen ist: Es ist in den Geowissenschaften sehr breit aufgestellt. Es hat sehr viele starke Institute in den Erdwissenschaften. Neben dem GFZ zum Beispiel auch das Geomar, das Helmholtz-Zentrum für Ozeanforschung, oder das Awi, das Alfred-Wegener-Institut für Polar- und Meeresforschung. Deutschland ist sehr stark in der Grundlagenforschung. Dazu kann und möchte auch ich etwas beitragen.

Ist Deutschland in der Wissenschaft überhaupt breit aufgestellt?

Ja, und ich sehe auch, dass die deutsche Forschung international sehr stark gesehen wird. Auch das GFZ wird international sehr hoch geschätzt.

Sie werden dort für um die 1300 Mitarbeiter verantwortlich sein. Haben Sie vor dieser Aufgabe auch ein wenig Respekt?

Das ist eine schöne Frage. Ich habe sogar mehr als nur ein bisschen Respekt, ich habe sehr viel Respekt. Aber das GFZ hat mit diesen 1300 Menschen eben auch 1300 gute, professionelle Leute. Ich bin sehr zuversichtlich, dass wir alle zusammen das GFZ weiterhin wissenschaftlich sehr stark halten werden. Ja, ich habe viel Respekt, aber vor allem freue ich mich auch auf die Arbeit.

Sehen Sie Ihren Stil eher kooperativ oder eher leitend und führend?

Ich würde sagen eher kooperativ. Es ist für mich eine Ehre, dass wir die Forschungsarbeit am GFZ zusammen machen können. Natürlich: Ich bin klar der Vorstand, aber das GFZ existiert nur, weil wir alle zusammen die 1300 professionellen Beschäftigten dieses Instituts bilden.

Im Hintergrund gibt es natürlich noch ein anderes Problem: Ihr Vorvorgänger, Reinhard Hüttl, wurde wegen Betrugsvorwürfen entlassen und schließlich auch verurteilt. Das hat zumindest vor Ort große Wellen geschlagen. Was können Sie tun, um diese Wellen zu glätten und das Vertrauen in die Wissenschaft wieder herzustellen?

Ich habe natürlich von dieser Vorgeschichte gehört, aber das war nur aus der Ferne. Das Thema war in den Medien, aber es waren nur wenige Berichte, jedenfalls in Aachen. Ich kann zu dem Fall des früheren GFZ-Vorstands nichts sagen. Ich war selbst nicht da. Ich kenne meinen Vorgänger und die Hintergründe des Falles nicht – und daher möchte ich das auch nicht kommentieren.

Wissenschaft braucht das Vertrauen der Öffentlichkeit

Aber wie kann man generell wieder Vertrauen in die Wissenschaft herstellen, das ja derzeit stark untergraben wird?

Generell hat die Wissenschaft natürlich immer die wichtige Aufgabe, das Vertrauen der Öffentlichkeit zu gewinnen. Für mich selbst ist sehr wichtig, dass die Wissenschaft offen ist und offen kommuniziert. In Englischen spricht man von „open science“. Das heißt auch, dass alles, was wir tun, dass also unsere Daten und Ergebnisse für alle zugänglich sind und zwar auf eine Art und Weise, dass alle etwas damit anfangen können. Das ist für mich eine Grundlage dafür, das Vertrauen in die Wissenschaft aufrecht zu erhalten. Das GFZ ist da jetzt schon ein wichtiger Player. Das GFZ stellt enorm viele Daten zur Verfügung, von Satellitenmessungen über Erdbebendaten bis hin zu Daten des Erdmagnetfeldes.

Für welche Themen am GFZ werden Sie sich ab Mai besonders begeistern?

Natürlich unterstütze ich dort alle Themen, schließlich ist unsere Erde unendlich interessant. Für mich besonders wichtig ist aber dieses Zusammenspiel von Grundlagenforschung und Anwendung. Da ist natürlich viel zu leisten bei Problemen wie der Energiewende, den Fragen der Nachhaltigkeit und bei Naturgefahren. Wir können hier der Gesellschaft nur helfen, wenn wir eine solide Grundlagenforschung und die nötigen Daten haben.

Wenn Geld überhaupt keine Rolle spielen würde, welches Thema der Geoforschung würden Sie voranbringen wollen?

Wenn Geld keine Rolle spielt? Da würde mir Vieles einfallen, aber eines wären modernste Methoden und Anlagen, um noch mehr Daten zu gewinnen. Wir kennen zum Beispiel unsere Ozeanböden kaum. Wir brauchen auch noch Daten mithilfe von Fernerkundung, etwa durch Satelliten, damit wir das ganze System Erde besser verstehen. Diese Daten auch noch öffentlich zu machen, das allein würde schon viel Geld kosten. Aber ich möchte zum Beispiel auch sehen, was die Geowissenschaften zur Energiespeicherung beitragen können. Da müssen wir ganz breit und neu denken. Ich habe viele Jahre in Norwegen gearbeitet. Dort ist eine relativ einfache Form von Energiespeicher vorhanden: Stauseen. Daraus gewinnen die Norweger viel nachhaltige Energie. Wenn sie welche übrig haben, könnten sie das Wasser einfach wieder hochpumpen. Man nennt das „pumped storage“. Das ist eine Form von Speicher, die Energie gut für einige Wochen vorhalten kann, was wir in Kombination mit Quellen wie Wind- und Sonnenenergie brauchen. In Deutschland könnten ehemalige Tagebaue vielleicht eine ähnliche Rolle spielen. CO2-Speicherung wäre ein weiteres Thema. Genau zu solchen Lösungen müssen die Geowissenschaften beitragen.

Von Rüdiger Braun