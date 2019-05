Potsdam

Die bisherige Abteilungsleiterin im Justizministerium Susanne Hoffmann wird laut Informationen des RBB neue Generalstaatsanwältin in Brandenburg. Nach einem Jahr Vakanz habe die rot-rote Landesregierung habe die Personalie am Dienstag bestätigt. Im Justizministerium hatte Hoffmann die Fachaufsicht über alle Staatsanwaltschaften.

Der Beschluss sei in dieser Woche erfolgt, teilte das Justizministerium in Potsdam am Freitag auf Anfrage mit. Damit tritt die 59-jährige am 17. Juni ihr Amt in Brandenburg/Havel an.

Der Posten war seit der Pensionierung von Generalstaatsanwalt Erardo Rautenberg vor einem Jahr unbesetzt. Rautenberg war schwer an Krebs erkrankt, er starb im Juli 2018.

Dass die Stelle so lange unbesetzt geblieben sei, lege die Vermutung nahe, dass es politische Gründe dafür gegeben habe, sagte die Landesvorsitzende des Richterverbands Brandenburg, Claudia Cerreto. Parteipolitik habe in der Justiz nichts zu tun, mahnte sie.

Neben Hoffmann war offenbar auch Andreas Behm im Gespräch, ehemaliger Berliner Staatsanwalt und heute Abteilungsleiter für den Strafvollzug in Brandenburg. Laut der „B.Z.“ habe die SPD die Ernennung Hoffmanns aus parteipolitischen Gründen blockiert und in die Länge gezogen und versucht, Behm durchzusetzen.

Von MAZonline