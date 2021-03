Potsdam

Die Mitteilung vom Polizeipräsidium Brandenburg kam Mitte Februar: „Einem Angehörigen der Spezialeinheiten ist am heutigen Tage vorläufig die Führung der Dienstgeschäfte verboten worden.“ Die Begründung viel kryptisch aus. Der Beamte habe sich in einem Telefonat mit einem Kollegen aus Mecklenburg-Vorpommern rechtsextrem geäußert, so die Vorwürfe des Präsidiums. Ein Disziplinarverfahren sei eingeleitet worden, die Staatsanwaltschaft habe aber keine Ermittlungen aufgenommen, da eine Strafbarkeit des Sachverhalts nicht festgestellt werden konnte.

Kontakt führt in Polizei-Kreise nach Mecklenburg-Vorpommern

MAZ-Recherchen zeigen nun, dass der Fall heikler ist als gedacht. Denn der Kontakt des Brandenburger SEK-Beamten führt in Polizeikreise nach Mecklenburg-Vorpommern, genauer zu einem Beamten der Wasserschutzpolizei, gegen den momentan ein Verfahren am Amtsgericht Rostock läuft. Sven J., so der Vorwurf der Staatsanwaltschaft, soll gegen das Sprengstoff-, das Waffen- und Kriegswaffenkontrollgesetz verstoßen haben. Bei einer Hausdurchsuchung im November 2019 waren zuvor neben Munition und Waffen auch NS-Devotionalien gefunden worden.

Auf die Spur von Sven J. waren die Behörden allerdings durch einen anderen Fall gekommen: das Ermittlungsverfahren um Marko G., ehemaliger SEK-Beamter und Schlüsselfigur in dem sogenannten Hannibal-Netzwerk. Das ist ein Verbund aus rechtsextremen Mitgliedern aus Polizei, Armee und anderen Behörden, der durch Recherchen der „taz“ öffentlich wurde. Marko G. war demnach Administrator der Chatgruppe Nordkreuz, deren Mitglieder in Telegram-Chats über Massentötungen fantasiert hatten.

Hinweise auf den SEK-Beamten kamen vom LKA

Ob auch Sven J. Teil dieses Netzwerks war, ist bisher ungeklärt. Dazu lägen keine Anhaltspunkte vor, heißt es aus der Staatsanwaltschaft Rostock. Bewiesen ist allerdings, dass Sven J. und Marko G. rechtsextreme Inhalte austauschten, die im November 2019 zur Hausdurchsuchung bei Sven J. führten.

Dass Sven J. neben Marko G. auch Kontakte nach Brandenburg pflegte, darauf machte das Landeskriminalamt Mecklenburg-Vorpommern die Behörden in Brandenburg Anfang Februar 2021 aufmerksam. Grundlage für die Ermittlungen war demnach die Auswertung von Sven J.s Mobiltelefon gewesen. Einer der ermittelten Gesprächspartner: Der nun suspendierte SEK-Beamte aus Brandenburg.

Teil eines größeren Netzwerkes solle dieser allerdings nicht sein, heißt es dazu aus dem Polizeipräsidium. „Die Kommunikation fand im Ergebnis der bisherigen Auswertung ausschließlich zwischen diesen beiden Personen statt“, also nicht in Chatgruppen mit Dritten oder Netzwerken.

