Potsdam

Es kommt nicht alle Tage vor, dass eine Stadtverordnetenversammlung den Bürgermeister für drei Monate zwangsweise nach Hause schickt – so geschehen am Donnerstagabend in Königs Wusterhausen (Dahme-Spreewald). Swen Ennullat von den Freien Wählern Königs Wusterhausen (kurz FWKW), Stadtoberhaupt seit 2017, darf ab sofort seinen Amtsgeschäften nicht mehr nachgehen.

Zuletzt hatte man dergleichen in Guben ( Spree-Neiße) gesehen, wo die Stadtverordneten dem frisch wiedergewählten Amtsinhaber Klaus-Dieter Hübner ( FDP) 2016 nach wenigen Minuten Hausverbot erteilten. Er war wegen Korruption gerichtlich verurteilt worden, weil er sich den Privatgarten von einer mit öffentlichen Aufträgen bedachten Gartenbaufirma hatte machen lassen. Innenministeriumssprecher Martin Burmeister kommentierte den Vorfall in Königs Wusterhausen am Freitag so: „Eine Situation, in der sich der offenkundige Streit zwischen SVV und Bürgermeister über Monate hinweg derart hochschaukelt, ist eher außergewöhnlich.“

Der große Knall von Königs Wusterhausen hat eine lange Vorgeschichte. Es geht um Machtspielchen, Besserwisserei und einen Bürgermeister, der immer mehr nach der Devise zu handeln scheint: „Die Stadt – das bin ich!“ Wenn die Stadtverordneten nicht seiner Meinung sind, schaltet Ennullat schnell auf stur. Unliebsame Beschlüsse stuft er als rechtswidrig ein und beanstandet sie.

Immer wieder schreitet die Kommunalaufsicht ein

Werden sie nochmals gefasst, beanstandet er sie wieder. Bis dann die Kommunalaufsicht des Kreises einschreiten muss. Und entscheidet die gegen ihn, dann wendet er sich ans Land. Wie nun beim Haushaltsplan 2020, der seit Monaten blockiert wird. Ennullat sieht die Schuld dafür bei den Stadtverordneten und beim Kreis. Zuletzt wurde ein erbitterter Streit darüber geführt, ob die Stadtverordneten in nicht-öffentlicher Sitzung über die Amtsführung des Bürgermeisters diskutieren dürfen oder nicht.

Das Rathaus sah darin unter anderem eine Verletzung von Ennullats Persönlichkeitsrechten. Stadtverordnete dürften ihn eigentlich gar nicht kritisieren, findet er – sie seien ja seine Dienstvorgesetzten und deshalb ihm gegenüber zur Fürsorge verpflichtet. Laut Innenministerium gibt es diese Fürsorgepflicht allerdings nicht.

Ennullat ficht das nicht an. Dem Vernehmen nach sammelt er sogar kritische Äußerungen von Stadtverordneten, egal ob diese in Sitzungen oder bei Facebook fallen. Entsprechende Punkte hat das Rathaus mehrfach von der Tagesordnung genommen. Letztlich griff die Kommunalaufsicht des Landkreises ein. Dagegen wiederum wehrte sich Ennullat.

Zoff füllt viele Aktenordner

Doch das Verwaltungsgericht Cottbus entschied ebenfalls im Sinne der SVV und nannte das Handeln des Rathauses rechtswidrig. Die Rechtsstreitigkeiten, in die Ennullat verwickelt ist, füllen etliche Aktenordner.

Der 44-Jährige scheint Ärger anzuziehen. Rechtliche Auseinandersetzungen ziehen sich durch seine berufliche Karriere, seit er bei der Polizei in Sachsen-Anhalt anfing. Als Verantwortlicher beim Staatsschutz in Dessau beobachtet er die rechte Szene, nach eigener Einschätzung sehr erfolgreich. Als die Fallzahlen rechter Kriminalität um das Jahr 2006 ansteigen, gibt es ein Dienstgespräch bei einem Vorgesetzten, der die Staatsschützer angeblich zu eifrig findet.

Bei der Polizei in Sachsen-Anhalt und Berlin

Das Land habe einen Image-Schaden durch Bekanntwerden der rechten Umtriebe befürchtet, behauptet Ennullat später in einem Interview. Zur Aufklärung dieser und anderer Sachen setzt der Landtag in Magdeburg mit den Stimmen der Linken einen Untersuchungsausschuss ein. Ennullat sagt als Zeuge aus. Künftig gilt er laut „Dok-Zentrum ansTageslicht.de“ als „ Whistleblower“, also als Insider, der Missstände an die Öffentlichkeit bringt.

Weil er bei der Polizei in Sachsen-Anhalt angeblich als „Nestbeschmutzer“ gilt, geht Ennulat nach Berlin, wo er mit der Überwachung der islamistischen Szene betraut wird. Neben dem Beruf verfasst der Beamte einen 2013 erschienenen Roman mit dem Titel „Alpendohle“, ein Verschwörungs-Thriller mit Bezügen zum Dritten Reich. In der Amazon-Inhaltsangabe heißt es: „Im Nachlass seines Großvaters findet Torben eine Ausgabe von ,Mein Kampf‘ mit einer rätselhaften Widmung Adolf Hitlers.“

Kurzes Intermezzo als Amtsleiter

Den Polizeiberuf verlässt Ennullat im selben Jahr, um nach eigenen Angaben sein Leben mit drei Kindern „ein wenig zu entschleunigen“. Als Amtsleiter für Bildung, Familie und Ordnung fängt er in Königs Wusterhausen an, wo er allerdings keine Verlängerung für seinen Arbeitsvertrag als Führungskraft auf Probe erhält.

CDU-Mann Ennullat wittert SPD-Filz, hält er doch die Finanzierung einer Kindertagesstätte für fragwürdig. Er habe Kreise gestört und müsse weg, mutmaßt er. Der SPD-Bürgermeister Lutz Franzke ( SPD) hält ihn schlicht für ungeeignet für den Job. Ennullat zieht vors Arbeitsgericht und verliert. 2015 ergeht Anzeige gegen die Stadtführung, ausgelöst durch Ex-Amtsleiter Ennullat, es geht um den Vorwurf der Untreue.

Ennullat erstattet auch Dienstaufsichtsbeschwerde – beide Verfahren werden später eingestellt. Die CDU, deren Vize-Bürgermeister Jörn Perlick von Ennullat ebenfalls der Mauschelei beschuldigt wird, verlässt der Kommunalpolitiker 2016. Zwischenzeitlich wird er Jugendamtsleiter in Teltow-Fläming.

Wahltriumph mit 71,5 Prozent

Ennullat will aber zurück nach Königs Wusterhausen. Zur Bürgermeisterwahl tritt er als unabhängiger Kandidat an. Mit 71,5 Prozent wird er im Herbst 2017 zum neuen Stadtoberhaupt gewählt. Seither kracht es ständig zwischen dem misstrauischen Stadtoberhaupt und den Stadtverordneten.

Von Ulrich Wangemann und Ekkehard Freytag