Potsdam

In Brandenburg infizierten sich in den ersten beiden Aprilwochen rund 430 Kinder im Alter von 5 bis 14 Jahren nachweislich mit dem Virus. In diesem Zeitraum wurden in Brandenburg insgesamt rund 5900 Corona-Infektionen registriert. Doch wenn sich die Kinder infizieren, werden sie seltener krank – und so gut wie gar nicht schwer krank. Wie gefährlich ist das Virus also – und welche Rolle spielen Kinder in der Pandemie?

Die Deutsche Gesellschaft für Kinder- und Jugendmedizin warnt davor, die aktuell hohen Infektionszahlen bei Kindern falsch auszulegen. Das Berliner Robert-Koch-Institut (RKI) veröffentlicht nur die durch einen PCR-Test bestätigten Infektionen. Seit Anfang Februar steigt aufgrund dieser gemeldeten Zahlen der Inzidenzwert bei Kindern bis zu 14 Jahren im Vergleich zur Gesamtbevölkerung deutlich an.

„Daraus könnte man vorschnell folgern, dass Kinder derzeit überproportional betroffen sind“, schreiben die Kinder- und Jugendärzte. Der Eindruck, Kinder seien auf einmal Treiber der Pandemie, sei aber falsch. Es werden im Schnitt jetzt nur doppelt so viele Kinder getestet wie zuvor und damit inzwischen genau so viele wie Erwachsene. Die Ärzte beantworten in ihrer Mitteilung die Frage, ob Kinder derzeit übermäßig zum Pandemiegeschehen beitragen, „mit einem klaren Nein“.

Noch keine Todesfälle bei Kindern in Brandenburg

Auch wirkt das Virus ganz anders auf den kindlichen Körper und dessen Immunsystem als das bei Älteren der Fall ist. Der Sprecher des Gesundheitsministeriums Gabriel Hesse betont: „Bisher gibt es in dieser Altersgruppe keinen Covid-Todesfall im Land Brandenburg.“ Dagegen fielen Sars-CoV-2 aber seit März 2020 über 3500 ältere Brandenburger zum Opfer.

Das Potsdamer Klinikum Ernst-von-Bergmann hatte in den vergangenen zwölf Monaten keinen Mangel an Covid-19-Patienten, auch nicht an solchen, die die Erkrankung nicht überlebten. Aber eine Gruppe fand sich unter ihnen bisher so gut wie gar nicht, wie Sprecherin Damaris Hunsmann der MAZ sagt: „Wir haben im Klinikum Westbrandenburg, unserer Kinder- und Jugendklinik in Potsdam, während der gesamten Covid-19-Pandemie nur ein Kind im Alter zwischen 5 und 14 Jahren aufgrund einer Covid-Erkrankung stationär behandelt.“

Studien: Meist milder Verlauf

Nach bisherigen Studien haben Kinder entweder gar keine Symptome oder einen milden Krankheitsverlauf. Eine im vergangenen Herbst durchgeführte Coronastudie unter Kita-Kindern ergab, dass bei etwa 43 Prozent der ganz jungen Kinder bis zu fünf Jahren gar keine Symptome auftraten, 57 Prozent dieser Altergruppe hatten manchmal Husten, Fieber oder Schnupfen. Bemerkenswert ist auch, dass infizierte Kinder manchmal Bauchschmerzen und Durchfall bekommen; Symptome, die man bei Erwachsenen in diesem Kontext seltener kennt.

Was die Studien sagen, entspricht auch der Erfahrung der Kinderärztin Kristina Penkawa, die im Stadtteil Hohenstücken in Brandenburg/Havel eine Praxis betreibt. Sie macht derzeit täglich drei bis sechs Abstriche bei Kindern und stellt dabei durchaus auch Infektionen fest. Gefährliche Verläufe hat sie aber nicht erlebt.

Symptome: Leichtes Fieber, Müdigkeit, Halsschmerzen

„Bisher musste kein Kind zur Behandlung in die Klinik geschickt werden“, sagt sie der MAZ. Hatten die Kinder Symptome, dann waren es meist leichtes Fieber, Müdigkeit, Halsschmerzen und Schnupfen. „Im Grunde verläuft es wie ein anderer normaler Virusinfekt bei Kindern“, so Penkawa.

Ob die infizierten jüngeren Kinder durch Ansteckung Älterer die Pandemie zumindest am Laufen hielten, sei schwer zu entscheiden. „Das ist ja derzeit auch die Frage in wissenschaftlichen Studien“, sagt Penkawa. Die Ärztin schließt auch nicht aus, dass die Wege sogar oft eher umgekehrt verlaufen, also Erwachsene die jungen Kinder anstecken.

„Zwei Tests in der Woche sind eine gute Sache“

Klar sei inzwischen, dass die Virenlast bei ganz kleinen Kindern eher gering und ihre Infektiosität nicht so groß sei. Insofern hält Penkawa auch Kita und Grundschulunterricht zumindest in kleinen Gruppen durchaus für möglich. Mit Tests habe man überdies ein gutes Instrument, infizierte Kinder zu entdecken. „Zwei Tests in der Woche sind schon eine gute Sache“, sagt die Ärztin.

Kinder bis zu 14 Jahren wegen ihrer geringen Gefährdung bei der Pandemie aber unbesorgt ganz außer Acht zu lassen, sei kein Weg. „Wir müssen die Kinder im Auge behalten“, meint Penkawa. Nicht nur kämen einzelne Fälle schwerer Erkrankungen eben doch vor, wir wüssten bisher auch kaum etwas über die Spätfolgen von Infekten.

Corona-Langzeitfolgen auch bei Kindern beobachtet

Tatsächlich hatte zum Beispiel das englische Statistikbüro vergangenes Jahr errechnet, dass bei 13 Prozent der mit Corona infizierten Kinder auch noch fünf Wochen nach dem Infekt Symptome wie Erschöpfung, Husten oder Kopfschmerzen auftreten konnten „Wir wissen auch nicht, wie sich Mutanten auswirken werden“, ergänzt Penkawa. Dass künftige Corona-Virusvarianten auch für Kinder gefährlich werden könnten, sei nicht auszuschließen.

Deswegen sei es auch sinnvoll, mit Kindern über Corona zu sprechen. „Es ist schon wichtig, dass man ihnen bestimmte Maßnahmen wie das Maskentragen oder Tests erklärt“, sagt die Ärztin. Auch mögliche schlimme Folgen sollten nicht tabuisiert werden, zumal die Kinder ihnen zum Teil begegneten. „Ich habe auch schon von einem Kind gehört, das seinen Vater durch Corona verloren hat“, so die Ärztin.

Kinder zeigten sich, wenn das Vorbild der Eltern stimme, erstaunlich einsichtsfähig. So hat Penkawa ihrer achtjährigen Tochter auch beigebracht, den Coronatest vor der Schule selbstständig und korrekt an sich selber durchzuführen. Die habe den Selbsttest schließlich als aufregendes kleines Laborexperiment erlebt, das ihr sogar Spaß machte.

Von Rüdiger Braun