Potsdam

Alles auf Anfang: Wegen der Corona-Pandemie musste Brandenburg als Gastgeber der diesjährigen Einheits-Feierlichkeiten sein ausgearbeitetes Konzept eines großen Bürgerfestes komplett über Bord werfen – und ganz neu planen. Ab morgen ist das Ergebnis in der Landeshauptstadt nun zu besichtigen. Statt Einheitsmeile mit Länderpavillons, Bühnenprogramm und deutsch-deutscher Gastronomie, steigt in Potsdam einen Monat lang die „Einheits-Expo“, eine Freiluftschau, die unter dem Motto steht: „30 Jahre – 30 Tage – 30 x Deutschland.“

In Glaspavillons präsentieren sich die Bundesländer. Quelle: Bernd Gartenschläger

Am Sonnabend wird der dreieinhalb Kilometer lange Parcours von Ministerpräsident Dietmar Woidke ( SPD) eröffnet. 30 Jahre Deutsche Einheit werden corona-gerecht auf Distanz gefeiert – entschleunigt und entzerrt. In großen, gläsernen Pavillons stellen sich die Bundesländer sowie Institutionen wie das Bundesverfassungsgericht oder die Kommission „30 Jahre Friedliche Revolution und Deutsche Einheit“, die von Brandenburgs Ex-Ministerpräsident Matthias Platzeck ( SPD) geleitet wurde, vor.

Trabi-Skulptur und Landestypisches

Kur vor dem Start wurde in den gläsernen Aquarien noch geschraubt, gestellt und geschippt. So etwa am Stand von Mecklenburg-Vorpommern, wo Mitarbeiter Sand um einen Strandkorb verteilten. Das Hygienekonzept sieht vor, dass die Scheiben der Stände mehrmals täglich gereinigt werden, falls sich jemand die Nase daran platt drücken sollte.

Trabi-Skulptur auf dem Alten Markt. Quelle: Bernd Gartenschläger

Der Landtag mit dem Alten Markt ist Start- und Endpunkt des Rundgangs – mit großer Trabi-Skulptur des Künstlers David Cerny (eine Leihgabe der Prager Botschaft) und den Ständen des Gastgeberlandes Brandenburg. Die Einheits-Expo wird kein Rummel, kein rauschendes Volksfest, was sich wegen Corona ohnehin verbietet, sondern eine überwiegend nüchterne Imageparade, bei der sich die Länder mangels Spielraum nur knapp und mit überschaubaren Mitteln in Szene setzen können.

Einheits-Bier und Einheits-Buddeln Das Bier zur Deutschen Einheit kommt aus Potsdam: Die Braumanufaktur Forsthaus Templin hat die „Potsdamer Stange 30“ als limitierte Sonderedition ausschließlich aus Potsdamer Zutaten gebraut. Der Hopfen dafür stammt aus dem Potsdamer Lustgarten. Wer es kosten will, kann sein Glück in den Regionalregalen der hiesigen Supermärkte versuchen – oder bei der Brauerei selbst. #Einheitsbuddeln: unter diesem Stichwort sollen Tausende Bäume gepflanzt werden. Schleswig-Holstein, Vorjahresgastgeber, hatte dies erstmals angekurbelt. Zahlreiche Unternehmen und Kommunen unterstützen die Aktion. Rund um die Expo sollen bereits symbolisch Bäume gepflanzt werden, aber der große Schub soll im Frühjahr zu Beginn der Pflanzsaison in die Erde. Höhe- und Schlusspunkt der Feiern wird am 3. Oktober um 12 Uhr ein Festakt in der Potsdamer Metropolis-Halle sein, der live in der ARD zu sehen sein wird. Auf der Bühne werden neben dem Filmorchester Babelsberg Stars wie Roland Kaiser, Mark Forster und Anna Loos stehen. Durch das Programm führt unter anderem Günther Jauch.

Hamburg und MV setzen auf Maritimes, Sachsen-Anhalt auf die Himmelsscheibe von Nebra (die freilich nicht im Original ausliegt), Thüringen wirbt für seine Bundesgartenschau, die kommendes Jahr Erfurt zum Blühen bringen soll.

Chat mit fränkischem Winzer

Es geht auch interaktiv zu, so etwa an den Ständen Bayerns und des Saarlands. Am Bayerischen Pavillon kann man per Videochat mit urtümlichen Botschaftern des Freistaats ins Gespräch kommen – zum Beispiel mit einem Almbauern oder einem fränkischen Winzer.

Das Saarland als unbekanntestes der deutschen Länder begrüßt die Schaufensterbummler mit einem großen Poster des Ministerpräsidenten Tobias Hans sowie mit einem landeskundlichen Videospiel. Hygienisch korrekt steuert man den „Saarbird“ mit Gesten und kann so über eine animierte saarländische Landschaft fliegen. Baden-Württemberg inszeniert sich als Technologie-Standort und widmet seinen Glaskasten dem Thema künstliche Intelligenz. Über eine Kamera, die an einen Supercomputer angeschlossen ist, können die Menschen Teil eines interaktiven Kunstwerks werden.

Einheits-Herz mit Rhythmusstörungen

Auch der trockene Potsdamer Stadtkanal wird bespielt. Hier schlängeln sich schwarz-rot-goldene Bänderinstallationen in der Ausstellung „Wege zur Einheit“, deren Teil ein pulsierendes Herz in Nationalfarben ist. Das Herz musste aber wegen Rhythmusstörungen des inwändigen Federmechanismus’ ausgetauscht werden – was hoffentlich kein schlechtes Omen für den Zustand Deutschlands 30 Jahre nach der Wiedervereinigung ist.

Von Torsten Gellner